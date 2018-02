Les pensions de famille se professionnalisent

PAPEETE, le 7 février 2018. Le ministère du Tourisme et l'association des hôtels de famille ont mis en place une formation gratuite pour les professionnels des pensions de famille. De la gestion, à la commercialisation, en passant par la sécurité, la formation est large et était très attendue par ces acteurs du tourisme.



"Quand on a une pension de famille, on ouvra sa maison pour accueillir les touristes. Mais on n'a pas eu de formation en hôtellerie, en gestion ou en communication", souligne Jérôme Simoneau, gérant de la pension de famille Pukue'e, à Ua Pou, aux Marquises. Jérôme Simoneau, qui est aussi guide de randonnée, a donc appris au fur et à mesure comment gérer une pension de famille.



Ce mercredi, il a suivi avec une dizaine d'autres professionnels des Marquises une formation. Le ministère du Tourisme, en partenariat avec l'association des hôtels de famille, a en effet mis en place un parcours de formation destiné à l'ensemble des propriétaires, gérants, personnels des hôtels de famille des cinq archipels de la Polynésie française. " Ces enseignements sont très intéressants. Cela nous conforte dans certains choix que nous faisons et nous donnent aussi des informations pour nous améliorer", souligne Jérôme Simoneau.



311 pensions de famille au fenua

Les pensions de famille sont des acteurs importants du tourisme. Sur l'ensemble du fenua, on dénombre en effet pas moins de 311 établissements, dont 95 sont classés par le service du tourisme selon un barème de 1 à 3 tiare. Mais ils ont pourtant rarement la possibilité d'accéder à des formations pour des raisons de coût ou d'éloignement géographique. Pour rompre avec l'isolement des archipels, continuer de structurer le secteur des pensions de famille et capitaliser sur une activité à fort potentiel de développement, le ministère du Tourisme a décidé de dédier un budget à la formation. "Ce secteur a besoin d'être plus que jamais soutenu. La formation des personnels des pensions de famille contribuera sans aucun doute à améliorer l'attractivité de cette catégorie d'hébergements et mieux les armer pour relever le défi du développement touristique et du développement économique de Tahiti et ses îles" , indique le ministère du Tourisme.

La formation dispensée aux professionnels du tourisme comprend des enseignements en matière de gestion et commercialisation et aussi de sécurité.



Près de Jérôle Simoneau, Delphine Rootuehine, de la pension Maurice et Delphine, à Ua Pou, ne lâche plus son smartphone. Après avoir écouté avec attention les conseils sur l'utilisation des réseaux sociaux et d'internet pour faire connaître sa pension de famille, elle est prête à se lancer sur le web. Un monde qui lui était pourtant inconnu jusque-là. " J'ai tout compris en peu de temps", se réjouit Delphine, qui porte une belle couronne sur la tête. " Internet est un outil important pour notre activité. Cela va nous permettre de faire venir du monde. A partir d'aujourd'hui, ce sera notre outil. Pendant cette formation, j'ai appris beaucoup aussi sur la gestion de la pension. Je prenais un peu ça à la légère".



Maurice et Delphine ont ouvert leur pension en 1994. Le couple a lancé son activité d'abord "pour sortir de l'isolement et voir du monde" , explique Delphine. "Cela nous fait rêver d'accueillir un touriste, on voyage avec lui. Pour nous, la principale richesse c'est de recevoir quelqu'un. C'est comme si on accueillait un ami".



Les formateurs se déplacent dans les îles selon un programme prédéfini. Les pensions de famille des Marquises ont profité de leur venue pour le Salon du tourisme organisé en cette fin de semaine pour faire cette formation et ne pas ajouter de frais supplémentaires en devant se rendre sur une autre île.



Plus de 150 personnes ont déjà été formées en 2017 dans les îles de la Société, des Tuamotu et des Gambier. Cette année, les formations continuent avec les professionnels des Marquises, des îles Australes et ceux des Tuamotu et des de la Société qui n'ont pas encore été participé aux sessions. " Le programme connaît un véritable succès et les participants, très actifs durant les sessions, démontrent leur engouement pour ces actions de formation, souvent difficiles d'accès notamment pour les îles éloignées".