PAPEETE, 8 février 2018 - Le 20e salon du Tourisme ouvre ses portes ce vendredi matin au parc Expo de Mamao. Des réductions, des offres exceptionnelles de nouveaux exposants et des surprises attendent les visiteurs qui souhaiteraient visiter les îles et profiter d'activités sur le territoire.



Déjà 20 éditions que le Salon du Tourisme évolue sous l’organisation de Tahiti Tourisme, en partenariat avec Air Tahiti. Le salon ouvre ses portes ce matin à 8 h, et ce, jusqu’au dimanche 11 février à 16 h 00, au Parc Expo de Mamao. L'espace a déjà accueilli la précédente édition en septembre 2017. Encore une fois, c’est un rendez-vous que tout professionnel du secteur touristique, hôteliers et pensions de famille, ainsi que la population ne saurait manquer. "Le salon du Tourisme est toujours aussi important pour les pensions de famille surtout pour les îles éloignées qui remplissent presque toutes leurs réservations grâce au Salon" assure Melinda Bodin, présidente de l'Association des Hôtels de Famille de Tahiti et ses Iles. "Le tout premier salon du tourisme était en fait le salon Haere mai. Les pensions de famille nous l'organisions avec l'aide du pays. Il a commencé en 1997 et c'était un événement annuel. Ce n'est qu'au bout de la cinquième édition que c'est devenu un événement biannuel. C'est la version actuelle du salon du tourisme organisé par Tahiti Tourisme à la demande des pensions de famille ", raconte la représentante des pensions de famille.



De son côté Paul Sloan, directeur de Tahiti Tourisme considère que le marché local n'est pas à négliger. " Le marché local est le quatrième marché du tourisme. C'est très important. L'économie locale est importante pour nous. Le salon fête sa vingtième édition et il marche toujours aussi bien. Il y a plein de bonnes opportunités pour les visiteurs. C'est aussi l'occasion pour nous de rencontrer les prestataires et les professionnels du secteur basés dans les îles et archipels éloignés. Nous nous rencontrons au moins deux fois par ans à l'occasion d'un séminaire organisé dans le cadre du salon du tourisme ."