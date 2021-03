Tourisme : les Tīteti 'Ā’ia disponibles le 8 avril

Tahiti, le 16 mars 2021 - La ministre du Tourisme Nicole Bouteau a présenté mardi, aux côtés du directeur général de Tahiti Tourisme, la plateforme numérique des “coupons voyage” Tīteti ’Āi’a. L’ouverture des inscriptions pour les prestataires touristiques débute le 16 mars. Le 8 avril, les voyageurs pourront commencer à émettre leurs coupons avant de pouvoir les utiliser dès le 15 avril.



La ministre du Tourisme Nicole Bouteau et le directeur général de Tahiti Tourisme Jean-Marc Moccelin ont dévoilé hier à la présidence les dates d’ouverture de la plateforme Titeti-Aia.pf. Les prestataires peuvent déjà s’inscrire, les voyageurs doivent attendre encore quelques semaines.



Les prestataires d’abord



L’ouverture des inscriptions a débuté le mardi 16 mars pour les prestataires touristiques. Ces derniers peuvent se rendre sur le site fraichement ouvert de Titeti-Aia.pf pour effectuer leurs démarches d’inscription. Pour être éligibles, ils devront figurer dans l'une des catégories d'activités suivantes : hébergement terrestre référencé au service du Tourisme, croisière touristique interinsulaire, charter de plaisance avec équipage, sports nautiques, agence de voyage, services touristiques de transport, service de restauration au sein des hébergements ou encore activités aériennes, terrestres, aquatiques et touristiques d’intérieur. Ils pourront alors s’inscrire en ligne en renseignant leur numéro Tahiti et leur relevé d’identité bancaire avant de signer une convention d’engagement du respect des règles. Les agents de Tahiti Tourisme valideront ou non les demandes d’adhésion dans un délai maximum d’une semaine.



Les voyageurs ensuite



Le jeudi 8 avril, ce sont les voyageurs qui auront la possibilité de s’enregistrer et de récupérer leurs coupons sur le site Titeti-Aia.pf. Ils pourront dans le même temps consulter les prestataires déjà validés. Ils devront eux aussi s’inscrire, fournir une pièce d’identité et un justificatif de résidence avant de signer la convention. Une fois la validation des coupons effectuée, les voyageurs recevront par email les tīteti validés, directement enregistrés sur leur profil numérique en ligne.