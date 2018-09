Tourisme : Le low cost se fait sentir chez les pensions de familles

Si l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes est une aubaine pour les Polynésiens qui souhaitent quitter le territoire, c'est aussi une aubaine pour les pensions de famille des archipels de la société et des Tuamotu qui voient le nombre de leurs clients fortement augmenter.

"L'arrivée de French Bee en Polynésie c'est que du bon pour Maupiti. Depuis six mois nous avons beaucoup plus de clients que d'habitude. C'est vraiment bon pour l'île et les habitants. On travaille non-stop sans pause" raconte Mote de la pension Taputea de Maupiti.



Que ce soit du côté de Tahiti Tourisme, comme de ministère du Tourisme ou encore les pensions de famille tous s'accordent à dire que la baisse des tarifs pour venir en Polynésie permet aux touristes de plus profiter de plus d'îles d'une part mais aussi de rester plus longtemps sur territoire et enfin de faire plus d'activité et de monter en gamme pour l'hébergement. "C'est un petit peu tôt. French Bee est arrivé à la mi-mai. Nous voyons effectivement que les chiffres de la fréquentation sont boosté notamment le marché Européens. Les discussions que nous avons avec les principales organisations qui rassemblent les pensions de famille nous indiquent également qu'il y a une embellie. Nous suivons de près cette évolution".



Néanmoins si de nombreuses pensions de famille ont vu le nombre de leurs réservations augmenter, ce sont essentiellement les hébergements de Tahiti, Moorea, les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent et les Tuamotu qui ont noté cette augmentation de la fréquentation.



Bianca de la pension Bianca et Benoît à Mangareva, constate, "nous n'avons même pas reçu une demande de réservation depuis que French Bee a commencé à opérer sur le territoire. Je pense que le temps est trop court pour ces touristes qui généralement viennent entre deux et trois semaines. Ils restent juste dans les îles les plus proches de Tahiti." Même son de cloche du côté des Marquises, "Il n'y a pas eu d'effet pour les Marquises parce que nous sommes éloignés de tout. Les clients veulent aller dans les endroits plus près avec moins de temps de transport. Ils viennent rarement chez nous. Nous verrons parce que ça ne fait que six mois. Nous devons attendre pour voir si les touristes vont arriver. French Bee n'a quasiment pas eu d'effet sur la fréquentation des îles éloignées surtout pour les petites îles comme Ua Pou desservies par les Twin Otter." explique Daniel de la Pension Hakamoui Plage à Ua Pou.



"L'effet French Bee" dans les îles se fait également ressentir chez les prestataires qui disent recevoir plus de clients mais surtout ils constatent que les touristes venus par la nouvelle compagnie aérienne ont tendance à faire plus d'activités.

"French Bee redynamise nos îles et ça ne fait que commencer, l'arrivée de United Airlines va encore accentuer l'effet", se réjouissent les pensions de familles.