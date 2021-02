Tourisme : Ce que l'on sait des Tīteti 'Āi'a

Tahiti, le 22 février 2021 - Le dispositif Tīteti 'Āi'a doit être présenté ce jeudi à l'assemblée pour une entrée en vigueur prévue le 15 mars prochain. Voici un point sur ce que l'on sait de ce système de coupons-voyages destinés à stimuler la demande locale pour des séjours touristiques dans les îles.



Son principe a été annoncé le 2 février par Édouard Fritch dans le cadre des mesures d'incitation pour le développement du tourisme intérieur, pour atténuer les conséquences sur l'industrie de la fermeture des frontières de Polynésie française. Le texte réglementant le dispositif Tīteti 'Āi'a doit être examiné ce jeudi pour adoption par les élus de l'assemblée. "Il sera suivi immédiatement d'un arrêté d'application pour une entrée en vigueur à partir du 15 mars", a indiqué Nicole Bouteau, la ministre en charge du Tourisme. On en sait dorénavant un peu plus sur le mode de fonctionnement de ce système de coupons-voyages destinés à stimuler la demande locale de séjours touristiques dans les îles.



Ce système d'incitation au tourisme intérieur sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, la date d'émission du coupon faisant foi. Délivrés sans condition de revenu à raison d'un exemplaire par séjour et par voyageur, les coupons disposeront d'une durée de validité de deux mois à compter de leur émission. Ils seront non remboursables et se présenteront sous forme matérielle ou numérique de bons nominatifs et numérotés présentant la mention "Tīteti 'Āi'a", la destination choisie et la valeur du coupon.



L'octroi de Tīteti 'Āi'a sera conditionné par une réservation confirmée pour deux personnes au moins en établissement agréé par le service du tourisme : Hébergement marchand, terrestre ou flottant, comprenant un service de restauration ou un équipage, pour un minimum de deux nuitées. Ces coupons de réduction seront également utilisables pour les activités de loisir et services proposés par les prestataires agréés.



La gestion des coupons-voyages sera assurée par une plateforme numérique spécialement développée à cet effet par Tahiti Tourisme. Les bons de réduction se présenteront sous la forme de crédits inscrits dans un portefeuille virtuel ou "e-wallet". Après s'être enregistrés sur la plateforme, les voyageurs devront préciser leur lieu de départ ainsi que leur destination et une simulation sera réalisée. Plus la destination sera éloignée, plus les crédits seront élevés. Les voyageurs recevront ensuite leurs crédits nominatifs après vérification des critères d'éligibilité.



Ces crédits pourront être dépensés auprès de tous les prestataires enregistrés sur la plateforme. L'acceptation des crédits par les prestataires entraînera automatiquement une demande de remboursement adressée à Tahiti Tourisme qui s'est engagé à l'honorer dans les trente jours.

À titre d'exemple, une simulation de l'aide dont bénéficierait une famille de Tahiti composée de deux adultes et d'un enfant de plus de 12 ans, estime que les coupons de réduction ainsi attribués pourraient représenter jusqu'à 14% du coût global, pour un séjour de deux nuitées dans les Tuamotu. Cette famille pourrait en effet recevoir des coupons-voyages d'une valeur totale de 30 000 Fcfp sur la base d'un budget global de 220 000 Fcfp avec transport aérien, hébergement et autres dépenses.