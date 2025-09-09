

Tour de Tahiti : Wing s’impose à Moorea, Felton sauve son maillot jaune

Tahiti, le 18 septembre 2025 - La quatrième étape du Tour cycliste de Tahiti, disputée ce jeudi sur l’île sœur de Moorea, a offert un scénario haletant malgré un parcours modifié pour cause d’intempéries. Sur le tracé de 108 kilomètres, après l’annulation du passage par la route des Ananas, jugée impraticable, Bradley Wiggs remporte l’étape alors que son coéquipier Quinn Felton conserve son maillot jaune après un retour incroyable.



Dès les premiers kilomètres menés à allure modérée, plusieurs tentatives d’attaque comme celle de Souchon Antonin, Toareva Parker, le porteur du maillot vert, Heiarii Manutahi, ainsi que Kevin Moutry ont animé le début de course mais la vigilance du peloton a rapidement mis fin à ces initiatives. Finalement, une échappée solide s’est constituée, comprenant l’Américain Bradley Wiggs de la Voler Factory, le Néo-Calédonien Hugo Pommelet, le Français Gwendy Duval du Club de la Défense, ainsi que Gwenvael Ronsin-Hardy et Sébastien Fabry de la Team Bora. Très vite, le groupe a pris plus de trois minutes d’avance, laissant entrevoir un bouleversement du classement général : Duval s’est retrouvé virtuellement en jaune à mi-course.



La menace Duval, le sauvetage Felton



Derrière, le peloton emmené par les favoris comme Maxime Joly, Axel Taillandier, Mehdi Gabrillargues et surtout le maillot jaune Quinn Felton, n’a pas paniqué mais a dû hausser le rythme. Au soixante-cinquième kilomètre, plusieurs coureurs explosent créant des groupes disparates. La dernière partie du parcours – et non la moindre –, la montée du belvédère, fut décisive pour la victoire finale et le classement général. Gwendy Duval, qui était à 2 minutes 20 secondes du maillot jaune au départ, a tout tenté pour garder l’avance acquise durant l’échappée, et c’est lui qui attaquait le premier. Mais derrière, l’Américain Braddley Wing, coéquipier de Quinn Felton, contre-attaquait. Resté discret jusque-là, il a fait exploser le groupe et s’est envolé vers la victoire.



Le final : Wing victorieux, Felton héroïque



Au sommet, Wing s’impose en costaud, suivi de près par Duval et Pommelet, auteurs d’une échappée courageuse. Derrière, Quinn Felton, un temps en difficulté, a trouvé les ressources pour limiter la casse : quatrième à l’arrivée, il sauve son maillot jaune, suivi de près par son dauphin, Axel Taillandier. Son sang-froid et son endurance dans les derniers kilomètres lui permettent de rester leader au classement général, malgré la menace toujours présente de Duval. L’Américain conserve donc son maillot jaune suivit d’Axel Taillandier et de Taruia Krainer.



Chez les masters, Mehdi Gabrillargues malgré sa deuxième place sur cette étape derrière Sébastien Fabri, conserve sans surprise son leadership au classement général. Côté féminin, l’absence d’Adélaïde Tréjou, remplacée par Fany Boyer (Team Kona Tri Triathlon), n’a pas bouleversé la hiérarchie : Teahu et Heivai restent en tête du classement général.

Le maillot vert change d’épaules et revient à Hugo Pommelet après sa belle prestation du jour. En U23 Tom Morel de Fei Pi prend la première place. Le maillot à pois est conservé par Quinn Felton après sa belle ascension du belvédère.



Une dernière étape décisive



Le Tour Tahiti Nui s’achève vendredi avec la cinquième et dernière étape, longue de 104,73 km entre Pirae et Hitia’a. Rien n’est encore joué car Axel Taillandier talonne le maillot jaune au classement général mais les Américains semblent bien armés pour ramener le maillot jaune à la maison.





