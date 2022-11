Tour Tahiti Nui : Nicolas Breuillard enfin récompensé

Tahiti, le 4 novembre 2022 - Nicolas Breuillard, l’un des principaux animateurs du Tour Tahiti Nui, s’est imposé vendredi à Moorea lors de la 6e étape, une juste récompense de ses efforts. Deuxième au belvédère, Julien Trarieux a renforcé son statut de leader. C’est également le cas d’Elodie Touffet chez les dames qui a remporté l’étape de Moorea.



Les pelotons des Tour Tahiti Nui et des Vahine ont été épargnés par la pluie vendredi sur l’île sœur après avoir vécu des conditions terriblement pluvieuses lors des trois précédentes étapes et rappelons d’ailleurs que la 4e étape a dû être stoppée en cours de route mercredi. Cela n’avait néanmoins nullement refroidi l’ardeur des acteurs du Tour Tahiti Nui dont les ténors ont toujours proposé des courses offensives.



Et si la première partie de l’étape de Moorea a été plus calme que lors des étapes précédentes, elle a pris du relief après la mi-course sous l’impulsion de Nicolas Breuillard décidément intenable. Le champion d’Europe espoir 2022, qui court sous les couleurs de TOR à l’occasion du Tour, a placé une attaque tranchante et si certains ont pris sa roue, seuls Nuumoe Lintz, François Guezenec et Romain Raousset sont parvenus à le suivre pendant un moment. Mais Nicolas Breuillard a fait le ménage avant la montée du belvédère pour se retrouver seul en tête avec 45 secondes d’avance sur ses ex-compagnons d’échappée et 1’ 15’’ sur le peloton.



Le maillot jaune Julien Trarieux et son équipe de Pirae 1 ne se sont pas affolés et ont géré à leur rythme, Breuillard étant à plus de 8 minutes au général. Nicolas Breuillard n’a pas été repris et s’est imposé au sommet du belvédère de Moorea. Le suspense s’est joué derrière entre Julien Trarieux et Rayann Lacheny qui sont séparés par une poignée de secondes au général, le leader du Tour grappillant encore des secondes en finissant 2e à 1’ 41’’ du vainqueur, le Calédonien terminant 3e à 2’ 02’’. Les Tahitiens ont aussi joué les premiers rôles à l’instar de Nuumoe Lintz et Kahiri Endeler 4e et 5e à Moorea.



L’apothéose sur le front de mer de Papeete



Belle opération de Nicolas Breuillard qui est remonté à la 4e place du classement général derrière Julien Trarieux, Rayann Lacheny et Kahiri Endeler, ce trio devant constituer le tiercé définitif du Tour samedi car la dernière étape d’un Tour quel qu’il soit ne remet pas en question le classement général de la veille sauf chute ou blessure imprévisible.



C’est donc bien engagé aussi pour Elodie Toufet sur le Tour des Vahine, la sociétaire de Fei Pi ayant nettement dominé son sujet ce vendredi à Moorea et notamment dans le difficile final du belvédère. Elodie Touffet a encore repoussé un peu plus la menace de la Martiniquaise, Kelianne Julius, annoncée comme sa principale adversaire, mais il faut noter aussi la bonne performance d’ensemble de la Calédonienne Manon Brasseur, Kylie Vernaudon et Tekau Hapairai étant aussi dans le rythme.



L’apothéose des Tour Tahiti Nui et des Vahine aura donc lieu ce samedi après-midi sur le front de mer de Papeete et l’on espère que le temps sera clément et le public au rendez-vous pour honorer les athlètes qui n’ont pas ménagé leur peine pendant une semaine et souvent dans des conditions très difficiles.

Les classements TOUR TAHITI NUI *6e étape : Course en ligne (88 km) 1. Nicolas Breuillard (TOR) 2 h 14’ 23’’ 2. Julien Trarieux (Pirae 1) à 1’ 41’’ 3. Rayann Lacheny (NC) à 2’ 02’’ 4. Nuumoe Lintz (Pirae 1) à 2’ 35’’ 5. Kahiri Endeler (TPC) à 2’ 55’’

*Classement général 1. Julien Trarieux (Pirae 1) 9 h 07’ 59’’ 2. Rayann Lacheny (NC) à 34’’ 3. Kahiri Endeler (TPC) à 3’ 39’’ 4. Nicolas Breuillard (TOR) à 6’ 38’’ 5. Manarii Laurent (Arue) à 6’ 57’’ 6. Adrien Quere (Fei Pi 1) à 8’ 29’’ 7. Axel Carnier (Pirae 1) à 14’ 52’’ 8. Eddy Le Roux (TPC) à 15’ 36’’ 9. Mehdi Gabrillargues (Pirae 1) à 17’ 52’’ 10. Nuumoe Lintz (Pirae 1) à 21’ 59’’ … 41 coureurs classés TOUR DES VAHINE *6e étape : Course en ligne (28 km) 1. Elodie Touffet (Fei Pi) 51’ 44’’ 2. Keliann Julius (TOR) à 1’ 34’’ 3. Manon Brasseur (NC) à 1’ 35’’ 4. Kylie Crawford (Mar Tri) à 3’ 28’’ 5. Marc’harid Laidet (NC) à 3’ 50’’

*Classement général 1. Elodie Touffet (Fei Pi) 274 pts 2. Kelianne Julius (TOR) 240 pts 3. Manon Brasseur (NC) 232 pts 4. Kylie Crawford (Mar Tri) 214 pts 5. Tekau Hapairai (Mar Tri) 212 pts … 13 coureuses classées

Programme de samedi 7e et dernière étape

-Circuit sur le front de mer de Papeete entre le carrefour du Bora Bora lounge et le temple protestant de Paofai. Départ et arrivée devant la Banque de Polynésie



-Femme à partir de 14 h 15 : 10 tours à effectuer (24 km).

-Homme à partir de 15 h 15 : 20 tours à effectuer (48 km).



Rédigé par Patrice Bastian le Vendredi 4 Novembre 2022 à 16:34 | Lu 183 fois