Tour Eiffel: des syndicats menacent d'une grève face à des difficultés d'accueil

Paris, France | AFP | lundi 30/07/2018 - Des représentants du personnel de la Tour Eiffel ont déposé un préavis de grève pour le 1er août, protestant contre l'organisation de l'accueil de visiteurs à des créneaux réservés en prévente, qui en l'état actuel "génère des files d'attente parfois monstrueuses" selon la CGT.



Selon Denis Vavassori, représentant de la CGT-Tour Eiffel, le préavis de grève a été déposé par une intersyndicale CGT-FO.

La décision de monter depuis début juillet à 50% la proportion de tickets ouverts à la réservation par créneau horaire (contre 20% précédemment) "est une bonne chose, on vit avec notre temps", a-t-il reconnu lundi auprès de l'AFP.

Cependant, l'organisation mise "en œuvre par la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) génère des files d'attentes parfois monstrueuses" et "souvent totalement déséquilibrées", a expliqué le syndicat dans un communiqué.

"La SETE met tout en oeuvre pour que la tour Eiffel reste ouverte. Des discussions sont en cours avec les organisations syndicales" pour "trouver des compromis raisonnables", a réagi dans un communiqué la société.

La CGT reproche à la direction d'avoir dédié le pilier nord d'accès à la Tour à l'accueil des visiteurs munis de préventes, et l'autre pilier à tous les autres.

"De très importantes distorsions apparaissent dans les deux files", dénonce-t-elle, assurant que l’ascenseur "dédié" aux visiteurs munis de prévente, monte presque à vide lors de certains créneaux - soirée et début d'après-midi- alors que des files allant jusqu'à trois heures se forment à l'autre pilier.

A l'inverse, lorsque des créneaux horaires sont très demandés, l'ascenseur dédié est cette fois incapable d'absorber le flux, et les clients munis de prévente sont contraints de patienter au-delà de leur horaire, "souvent plus d'une heure" selon la CGT.

La SETE assure elle que pour les visiteurs munis de prévente, "le temps d'attente est très faible", et que pour "les visiteurs sans billet, le temps d'attente (...) reste identique à l’année dernière alors que le nombre de visiteurs a augmenté".

Le syndicat propose de permettre à tous "d'accéder aux deux piliers", avec "une file prioritaire" pour les billets achetés en prévente.

"Au-delà du gâchis généré en termes d'efficacité, insatisfaction des visiteurs (...) les agents d'accueil sont à bout", fustige la CGT.