Toujours survolté, Mick Jagger fête ses 80 ans

Londres, Royaume-Uni | AFP | lundi 23/07/2023 - "Quelle plaie de vieillir", a un jour chanté Mick Jagger. La plus âgée des rockstars britanniques fête mercredi ses 80 ans mais le leader des Rolling Stones ne semble montrer aucun signe de vieillesse.



Fidèle à lui-même, le showman survolté entend célébrer son anniversaire comme il se doit: en organisant une énorme fête dans le sud-ouest de Londres, selon les tabloïds britanniques.



Mauvais garçon, sex-symbol ultime, rockstar inégalée: Mick Jagger a défrayé la chronique pendant des décennies, entre provocations, excès et conquêtes. Et il continue de déchaîner les foules avec son déhanchement diabolique sur scène.



Avec les Rolling Stones, il a récemment effectué une tournée en Europe à l'occasion du 60e anniversaire du groupe. La tournée s'est terminée l'année dernière, pour la première fois sans le batteur Charlie Watts, décédé en 2021.



S'il est toujours en pleine forme, Mick Jagger a quand même subi une opération du coeur en 2019. Mais son régime draconien à base de yoga, de jus d'herbes, de fruits et de vitamines a préservé sa silhouette svelte et sa forme physique.



Swinging London



Avec des titres comme "Jumpin' Jack Flash", "Gimme Shelter", "Sympathy for the Devil" et "Not Fade Away", les Rolling Stones ont contribué à l'explosion culturelle des années 1960 au Royaume-Uni.



Mick Jagger et les Stones incarnent alors le Swinging London, adulés, poursuivis par les filles et surveillés de près par la police. Pour Jagger, une vie à 2000 années-lumières de là où il vient, comme il le chante sur "2000 Light Years from Home".



C'est dans une famille sans histoires de la classe moyenne que naît Michael Philip Jagger, le 26 juillet 1943 à Dartford. Fils d'une coiffeuse et d'un professeur d'éducation physique, il n'était pas prédestiné à une carrière de musicien.



Entré en 1961 à la prestigieuse London School of Economics, il se lasse vite des cours de finance - qui aiguiseront toutefois son sens des affaires - et leur préfère déjà le rythm'n blues de Chuck Berry.



Il commence à jouer avec son ami d'enfance Keith Richards en 1960 et forme en 1962 The Rollin' Stones, qui deviendront The Rolling Stones dès 1963, avec Bill Wyman et Charlie Watts.



En 1965, le groupe sort "Satisfaction" qui propulse Jagger & co vers la gloire, rattrapant la notoriété des Beatles dont ils deviennent un peu malgré eux les rivaux, leur image de "mauvais garçons" s'opposant à celle de "gentils garçons" des Fab Four, selon un marketing savamment orchestré.



Le groupe devient aussi célèbre pour ses frasques sur la scène qu'en dehors, entre consommation de drogue et vie sexuelle débridée.



En 2003, Elizabeth II évitera soigneusement d'anoblir en personne Mick Jagger "pour services rendus à la musique", laissant Charles adouber celui qui fut "l'ennemi public numéro un de l'establishment".



Mais depuis longtemps, Mick Jagger le millionnaire (sa fortune est estimée à quelque 310 millions de livres en 2021, selon le Sunday Times) n'est plus le "mauvais garçon" de ses débuts.



On aperçoit souvent "Sir Mick" à Lord's, en train de regarder jouer l'équipe de cricket d'Angleterre.



Il est en couple depuis 2014 avec la danseuse américaine Melanie Hamrick, dont la grossesse a été annoncée en juillet 2016. Le rocker est alors devenu père pour la huitième fois, après avoir déjà eu sept enfants de quatre relations précédentes.