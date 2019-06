Toujours plus de pāpio à Vaitupa

PAPEETE, le 4 juin 2019 - L'association des forains de Faa'a travaille depuis trois semaines sur l'installation de leurs manèges. Pour cette année 27 attractions, contre 19 l'an passé, sont prévues sur le site de Vaitupa. Les premiers visiteurs sont attendus le 21 juin prochain.



Les baraques ne sont pas encore complètement terminées, et les manèges sont encore en cours d'installation, mais il régnait déjà comme une ambiance de fête et de vacances du côté de Vaitupa. Depuis trois semaines maintenant l'association des forains de Faa'a s'active pour être prêt à accueillir ses premiers visiteurs le 21 juin prochain. Ce sont ainsi 27 manèges, contre 19 l'an passé, qui doivent être installés avant la grande ouverture.



"Il y a deux ans on a vraiment connu une année difficile" , insiste Stéphane Philipponneau, vice-président de l'association des forains de Faa'a. Avant d'ajouter, "l'année dernière nous avons réinvesti et nous avons réussi à remonter nos finances. Et cette année on revient encore en force avec 11 nouvelles attractions ce qui fait que nous avons 90% de manèges neufs. Et nous aurons la semaine prochaine la visite de spécialistes de France. Ils viendront inspecter nos manèges pour garantir une sécurité maximale."



DE NOUVELLES ATTRACTIONS POUR LES GRANDS



Sur ces 27 manèges on retrouve des classiques comme la grande roue, le carrousel, le dragon, ou encore les auto-tamponneuses. Mais l'association se félicite surtout de l'acquisition de deux nouveaux manèges dédiés spécialement au plus grand. "On avait déjà pas mal de nouveautés en 2018 mais les gens réclamaient davantage d'attraction pour les grands" , indique Stéphane Philipponneau.



Avec le Fun Slide et le Hully Gully l'intéressé espère offrir les sensations fortes tant recherchées par le public. "Le Hully Gully c'est un manège qui tourne en rond. Il se lève ensuite à 90 degrés et bascule de gauche à droite" , explique Jérémy Tama, le forain qui a investi dans cette nouvelle attraction. "Le public veut découvrir chaque année des choses nouvelles, et recherche surtout des manèges à sensation. Et le Hully Gully c'est l'idéal."



En plus des pāpio les baraques foraines qui proposeront barbe à papa, churros et autre gourmandises sont bien évidemment au programme. "On sait que le public nous attend avec impatience tous les ans. Bien-sûr c'est un business avant tout pour nous forains, mais le pāpio c'est aussi un événement populaire. Si tu es à Tahiti tu es forcément obligé de passer au moins une fois" , confie le vice-président de l'association de forain de Faa'a. Rendez-vous donc le 21 juin à Vaitupa à partir de 18 heures.