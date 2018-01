Tortues des Galapagos du jardin botanique de Tahiti

Les tortues du jardin botanique furent capturées en 1929 aux Galapagos par l’équipage de la goélette (schooner) « Mary Pinchot » lors de la Pinchot South Sea expédition. Cette expédition zoologique de 1929, dirigée et financée par Gifford Pinchot qui était gouverneur de Pennsylvanie, a recueilli des spécimens zoologiques, (dont des tortues et des iguanes des Galapagos) de pour le Musée national d’histoire naturelle des États-Unis. Après les Galapagos, l’expédition visita les Marquises, les Tuamotu puis arriva à Tahiti le 15 octobre 1929.



Giffort Pinchot offrit deux tortues à son compatriote américain et ami, l’écrivain Charles Nordhoff qui résidait à Papeete qui en fit cadeau à ses enfants. Lorsqu’il quitta la Polynésie en 1938, les tortues furent confiées aux bons soins du musée de Tahiti qui se trouvait à l’époque à l’emplacement de l’hôpital de Mamao.



Au début des années 60 lors d’un incendie, les tortues s’échappèrent dans la montagne et l’une fût retrouvée dans la propriété Bambridge sur les hauteurs de Pirae. En 1965, lors de la construction de l’hôpital de Mamao, le musée avec ses tiki et ses tortues fut transféré à Papeari.



Les deux tortues, un mâle et une femelle, sont d’espèces différentes. La carapace de l’une est plus bombée que l’autre. Elles s’accouplent régulièrement, mais aucun œuf n’a été pondu.



En 2008, deux classes de l’école primaire Matairea de Papeari baptisèrent les tortues :

“Te Ara Tapu” (Le veilleur des temps) pour le mâle ;

“Te Ara U’i” (le veilleur des générations) pour la femelle.

Le parrain est jeune Heitapu Adams dont le père travaille depuis longtemps au jardin botanique. La marraine n’est autre que Mareva Nordhoff.