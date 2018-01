Tortue du jardin botanique : une sécurité renforcée pour protéger Te ara u'i

PAPEARI, le 10 janvier 2018 - L'attaque s'est déroulée aux premières heures ce mercredi matin. Des chiens errants sont entrés "par-dessous le portillon". Selon le service du tourisme, gestionnaire du site, Te ara tau sera enterré au jardin botanique. Une sécurité renforcée sera mise en place pour protéger Te ara u'i.



Tout le monde est consterné par la disparition de Te ara tau, la tortue mâle du jardin botanique. Alors qu'il se remettait petit à petit de sa précédente attaque de 2009, le pauvre a de nouveau été agressé par des chiens errant, aux premières heures ce mercredi matin. " La gravité des blessures constatées a conduit le vétérinaire à mettre fin à ses souffrances ", indique un communiqué de la Présidence.



Gestionnaire du site, depuis le 1er décembre, le service du Tourisme se dit touché par cette triste nouvelle, mais " on attend le rapport détaillé du gardien ".



" D'après les premiers éléments qui nous sont parvenus, les chiens seraient entrés par-dessous le portillon ", explique Rangitea Wohler, du service du Tourisme.



Les regards se tournent aujourd'hui sur le devenir de la femelle, Te ara u'i. " Le site sera renforcé ", poursuit Rangitea Wohler. " Des soins lui sont prodigués et une surveillance de l’animal a été mise en place par la Direction de l’environnement, en coopération avec le vétérinaire et le soigneur sur place ", informe la Présidence, dans un communiqué.



" Ces animaux sont connus de tous depuis leur arrivée en Polynésie. Cette triste affaire amène à se poser des questions sur la responsabilité des propriétaires de chiens en divagation ", conclut le communiqué.