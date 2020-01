Torres del Paine, diadème de la Patagonie

Tahiti, le 29 janvier 2020 - Vous aimez la montagne ? Les Andes vous attirent ? Vous rêvez du “grand Sud” ? Mettez le cap sur les “Torres del Paine”, sans doute le plus extraordinaire massif de toute la Cordillère. À portée d’ailes de Tahiti, via Santiago...



Altitude de départ : + 50 m au-dessus du niveau de la mer. Ça monte, ça descend, rien de bien terrible pour un marcheur. De temps en temps, on longe un impétueux torrent, fournisseur de fraîcheur, alimenté par la fonte des glaciers accrochés plus loin, plus haut. Trois heures que nous avançons, tantôt dans des sous-bois de nothofagus, arbres typiques de la Patagonie, tantôt sur des pentes violemment ensoleillées.



“Pas de vent, c'est rare”. Notre guide n'est pas un bavard, mais l'essentiel est dit. Au pied d'un colossal éboulis où se perd le sentier, nous marquons une pause. Altitude : 600 m. Barres de chocolat, gros raisins demi-secs du centre du Chili, abricots secs de la vallée de Maipo, amandes, noisettes et beaucoup de jus d'orange. Dans l'air très sec de l'extrémité sud du continent américain, c'est la soif qui se fait le plus ressentir durant le très court été austral.



Nous sommes au pied d'un vertigineux amas de rocs. Un mur cyclopéen. Le reste d'une moraine glaciaire. Trois cents et quelques mètres de dénivellation. Nous savons que la partie ultime du trek est redoutable et redoutée.



Le guide est laconique : “il suffit de suivre les blocs et de les escalader”. Enfantin quand c’est dit comme ça. “Comptez 45 minutes si vous êtes au top, 1h30 si vous êtes lents”.