Toriki Demont s'illustre au Wodapalooza

Tahiti, le 16 janvier 2023 - Dix-neuf Tahitiens ont pris part entre vendredi et dimanche, à Miami, à la 11e édition du Wodapalooza, grande messe du crossfit aux Etats-Unis. On retiendra notamment la performance en individuel de Toriki Demont 4e dans la catégorie "Intermédiaire". Chez les Master 35-39 ans, Mickael Galera termine aux portes du top 10. Pour les athlètes engagés en équipe la compétition a été plus compliquée.



En 2022 ils étaient sept Tahitiens à prendre part, à Miami, au



Au programme pour les athlètes tahitiens et pour les milliers d'autres concurrents engagés en Floride, cinq "WOD", pour Word of the day, autrement dit des séries d'exercices à réaliser à haute intensité et qui mixent généralement haltérophilie, gymnastique et cardio. Un exemple : imaginer devoir réaliser 30 développés-couché avec une barre à 70 kg, puis enchainer avec une série de 25 tractions et finir par 150 sauts à la corde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The TYR Wodapalooza (@wodapalooza)



Niveau très relevé en équipe



Cinq WOD donc à enchainer en trois jours et pour pimenter le tout, certains enchainements n'ont été révélés que 24 heures avant le début de la compétition. Et à l'issue du week-end on retiendra notamment la performance de Toriki Demont en individuel dans la catégorie "Intermédiaire", comparable à la troisième division derrière l'Elite et le "RX". Demont, qui en est à sa deuxième participation au Wodapalooza, a décroché une belle quatrième place (sur 19 concurrents engagés) en remportant au passage lors des WOD proposés. Dans la même catégorie que Toriki Demont, Michael Vidal s'est pour sa part classé 16e.



Autre performance notable en individuel, celle de Mickael Galera chez les Masters 35-39 ans avec une 11e place. Lors de la précédente édition du Wodapalooza, Galera et Demont faisaient partie de l'équipe des Tahitian Wolf et avaient décroché une belle deuxième en Intermédiaire.



Mais pour cette édition, les formations tahitiennes ont connu moins de réussite. Dans la catégorie RX deux équipes masculines étaient engagées. Les Tahiti Freedom, emmenés par Yves Tehau, Vaihau Bottari et Hiro Bernede, et les Maohi composé de Nanaia Putoru, Manuarii Teheiura, et Gonzalo Del Rio. Ces derniers ont décroché le meilleur résultat avec une 32e place.



Les Tahiti Freedom ont eux fini avant-dernier de la catégorie. En Intermédiaire, la Team Local Beast de Heiva Ah Min, Hivanui Uraina et Donovan Dexter s'est classée 29e et chez les dames la Team Stronger Together avec Storm Wolff, Poe Largeteau et Vanina Teheipuarii 39e. Et enfin la dernière équipe polynésienne engagée était celle des Sugar Rush composée de Noelanie Dufour, Nancy Vongue et de Valérie Bornand qui concourrait dans la catégorie "Scaled". Les Tahitiennes se sont classées 29e à l'issue des épreuves du week-end. La meilleure tahitienne a été Hinatea Montebello 12e en RX avec son équipe espagnole de Training Culture.



Tout ce beau monde se tourne désormais vers la deuxième édition des Polynesian Battle Games prévus entre le 7 et le 9 avril à Tahiti. En 2022 ils étaient sept Tahitiens à prendre part, à Miami, au Wodapalooza . Et le week-end dernier pour la 11e édition de l'une des plus importantes compétitions de crossfit aux Etats-Unis, ils étaient 19 athlètes polynésiens à s'aligner. La grande majorité était notamment engagée par équipe de trois dans les différentes catégories. De leurs côtés Toriki Demont, Michael Vidal et Mickael Galera ont tenté le pari de s'aligner en individuel. Tous ont passé au cours des derniers mois des qualifications en ligne très exigeantes et ont donc gagné le droit de se rendre en Floride pour participer à ce rendez-vous incontournable pour les amateurs de crossfit.Au programme pour les athlètes tahitiens et pour les milliers d'autres concurrents engagés en Floride, cinq "WOD", pour Word of the day, autrement dit des séries d'exercices à réaliser à haute intensité et qui mixent généralement haltérophilie, gymnastique et cardio. Un exemple : imaginer devoir réaliser 30 développés-couché avec une barre à 70 kg, puis enchainer avec une série de 25 tractions et finir par 150 sauts à la corde.Cinq WOD donc à enchainer en trois jours et pour pimenter le tout, certains enchainements n'ont été révélés que 24 heures avant le début de la compétition. Et à l'issue du week-end on retiendra notamment la performance de Toriki Demont en individuel dans la catégorie "Intermédiaire", comparable à la troisième division derrière l'Elite et le "RX". Demont, qui en est à sa deuxième participation au Wodapalooza, a décroché une belle quatrième place (sur 19 concurrents engagés) en remportant au passage lors des WOD proposés. Dans la même catégorie que Toriki Demont, Michael Vidal s'est pour sa part classé 16e.Autre performance notable en individuel, celle de Mickael Galera chez les Masters 35-39 ans avec une 11e place. Lors de la précédente édition du Wodapalooza, Galera et Demont faisaient partie de l'équipe des Tahitian Wolf et avaient décroché une belle deuxième en Intermédiaire.Mais pour cette édition, les formations tahitiennes ont connu moins de réussite. Dans la catégorie RX deux équipes masculines étaient engagées. Les Tahiti Freedom, emmenés par Yves Tehau, Vaihau Bottari et Hiro Bernede, et les Maohi composé de Nanaia Putoru, Manuarii Teheiura, et Gonzalo Del Rio. Ces derniers ont décroché le meilleur résultat avec une 32e place.Les Tahiti Freedom ont eux fini avant-dernier de la catégorie. En Intermédiaire, la Team Local Beast de Heiva Ah Min, Hivanui Uraina et Donovan Dexter s'est classée 29e et chez les dames la Team Stronger Together avec Storm Wolff, Poe Largeteau et Vanina Teheipuarii 39e. Et enfin la dernière équipe polynésienne engagée était celle des Sugar Rush composée de Noelanie Dufour, Nancy Vongue et de Valérie Bornand qui concourrait dans la catégorie "Scaled". Les Tahitiennes se sont classées 29e à l'issue des épreuves du week-end. La meilleure tahitienne a été Hinatea Montebello 12e en RX avec son équipe espagnole de Training Culture.Tout ce beau monde se tourne désormais vers la deuxième édition des Polynesian Battle Games prévus entre le 7 et le 9 avril à Tahiti.

Les résultats des Tahitiens au Wodapalooza En individuel

Intermédiaire : Toriki Demont 4e, Michael Vidal 16e



Master 35-39 ans : Mickael Galera 11e



En équipe

RX Femme : Hinatea Montebello 12e avec l'équipe espagnole Training Culture



RX Homme : Maohi avec Nanaia Putoru, Manuarii Teheiura, Gonzalo Del Rio, 32e et Tahiti Freedom avec Yves Tehau, Vaihau Bottari, Hiro Bernede 39e



Intermédiaire Femme : Team Stronger Together avec Storm Wolff, Poe Largeteau, Vanina Teheipuarii 39e



Intermédiaire Homme : Team Local Beast avec Heiva Ah Min, Hivanui Uraina, Donova Dexter 29e



Scaled Femme : Sugar Rush avec Noelani Dufour, Nancy Vongue, Valérie Bornand 29e

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 16 Janvier 2023 à 15:50 | Lu 1189 fois