Top départ pour la Vakaiki à Ua Pou

Tahiti, le 10 mai 2021 - Événement sportif et culturel multidisciplinaire depuis 2018, la Vakaiki se tiendra de mercredi à dimanche à Ua Pou et accueillera quelques 450 athlètes venus de Tahiti, Rangiroa ou encore Nuku Hiva.



La première édition de la Vakaiki a pris place en 2012 et ne concernait au départ que le va’a. Elle a eu lieu tous les ans à l’exception de 2020, à cause du Covid. Et depuis 2018, l'événement réunit plusieurs disciplines sportives. "Pour créer un boom économique", explique Rataro, fondateur de l’événement. "Nous avons entamé une collaboration avec les présidents des différentes associations sportives de l’île et, aujourd’hui, la Vakaiki fait partie des grandes manifestations du territoire."



Pour cette édition 2021, qui débutera mercredi, il y aura du va’a, bien sûr, mais également du foot, du futsal, du volley, du tennis et de la pétanque. Le volley, qui est mis à l’honneur cette année, rassemblera quelques 200 athlètes dont notamment deux équipes de Ligue 2 venant de Tahiti et une formation de Rangiroa.



Au tennis, des athlètes du Rautea Tennis Club, de Faa'a, ainsi que du Taiohae Tennis Club de Nuku Hiva seront présents.



Pour le foot, ce sont une équipe du Taiarapu FC de Vairao, et deux équipes de Nuku Hiva, Jeunesse de Nuku Hiva et TNC, qui feront le déplacement. Avec les deux équipes de Ua Pou, AS Saint-Etienne et AS Poumaka, ce sont en tout une centaine de footballers qui sont attendus.



Côté pétanque, des participants en provenance de Nuku Hiva, s’ajoutant aux participants sur place feront un total de 60 personnes.



Shell Va'a présent pour la course V6



Et enfin, pour le va’a, Shell, Ifremer et des équipes marquisiennes seront de la partie. David Tepava, entraineur et barreur de Shell va’a sera présent pour avec son équipe. Venant de Nuku Hiva, des rameurs de Nuku A Hoe et Heimataiki. De Ua Huka, Patuki. Et de Ua Pou, Toa Enana et Temoka pour un total de 70 rameurs.



La Vakaiki est aussi un événement culturel. Cette année, le "Tuhuna Vaka", un concours de fabrication de pirogue traditionnelle de pêche se tiendra mercredi. Cela impliquant plusieurs groupes de quatre artisans "dans le but de sauvegarder les gestes ancestraux", explique Rataro.



Ce mardi soir auront lieu les premiers matchs de volley hommes et femmes. Mercredi soir, c’est au tour du tennis. Jeudi ce sera au foot de commencer dès 8 heures du matin. Toute la matinée de vendredi auront lieu les courses de pirogues en marathon V1. Le samedi, ce sera au tour de la course V6 sur un parcours de 22 km. Et enfin, les finales prendront place le samedi avant les festivités du soir.



Un grand dîner-concert et la remise des prix auront lieu également, samedi, au site Taku’ua à Hakahau avec comme artistes au programme : Guillaume Matarere, Kauana, Elena et Kapamai. Chacun est invité à venir avec ses tables et son repas dans un esprit convivial et familial.