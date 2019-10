Top départ du casting : “Raconte ton meilleur souvenir avec un touriste”

Car si les lagons turquoise, le sable fin et les bungalows sur pilotis sont mythiques et incontournables pour les touristes, ils ne sont pas les seuls atouts du fenua ! En effet, l'une, si ce n'est la principale richesse de la Polynésie semble être tout simplement… les Polynésiens eux-mêmes. "On a eu de très bons feedback auprès des touristes interrogés sur la population locale. Ils apprécient la gentillesse, le sourire, la culture d'ici. Le peuple polynésien a une vraie culture de l'accueil, c'est loin d'être un fake", précise avec conviction, Vaihere Lissant, directrice du marketing et de la communication de Tahiti Tourisme.



Fort de ce constat, il paraissait alors tout naturel à l'organisme touristique d'aller demander directement aux Polynésiens de partager le meilleur souvenir qu'ils ont eu avec les visiteurs et pas seulement à ceux qui œuvrent dans ce secteur d'activité : "11 000 Polynésiens travaillent dans le tourisme. Le secteur rapporte 54 milliards de francs, il profite à tous", insiste la directrice du marketing et de la communication.



Chacun est donc invité à faire une vidéo d'une minute environ, à l'instar des influenceurs, pour partager son meilleur souvenir avec un touriste. Dîner dans une roulotte, plongée avec des requins, cours de surf… quel que soit le souvenir partagé, ce qui compte c'est l'authenticité, la chaleur polynésienne qui s'en dégagent.



Les auteurs des meilleures vidéos sélectionnées seront impliqués dans la prochaine campagne de Tahiti Tourisme.