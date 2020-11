Top 14: Lyon encore touché par le nouveau coronavirus, le match à Clermont reporté

Toulouse, France | AFP | vendredi 13/11/2020 - La choc entre Clermont (2e) et Lyon (3e), prévu dimanche en clôture de la 9e journée du Top 14, est reporté en raison d'au moins trois cas de Covid-19 parmi l'effectif lyonnais, ont annoncé vendredi le LOU et la Ligue nationale de rugby (LNR).



"À la suite des dépistages réguliers imposés par le protocole sanitaire de la LNR, plus de deux membres du groupe professionnel du LOU se sont révélés positifs à la COVID-19", écrit le club sur Twitter.



"La date de report de la rencontre sera communiquée ultérieurement", écrit de son côté la Ligue qui décale donc de 19h00 à 21h05 l'autre match prévu dimanche entre le Stade Français et La Rochelle.



Lyon avait déjà dû renoncer provisoirement à la réception de Montpellier, fin octobre, pour la même raison, le protocole sanitaire de la LNR préconisant un report à partir de trois cas sur sept jours glissants dans un effectif. Ce match a été recalé le 6 janvier, un mercredi.



Fin août et début septembre, plusieurs joueurs du club lyonnais avaient été touchés par le virus mais le LOU, en annulant notamment un match amical prévu contre Clermont, avait réussi à contenir la contagion pour démarrer le championnat à temps début septembre.



C'est également le deuxième match à recaser pour l'ASM, dont le déplacement à Bordeaux début octobre avait dû être reporté en raison de cas de Covid-19 au sein de l'UBB.



Lyon, qui vient d'enchaîner deux succès à l'extérieur à Toulouse et Agen, est actuellement 3e au classement derrière La Rochelle et Clermont.