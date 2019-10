Top 14: Clermont stoppe Lyon et sauve l'honneur des grands

Paris, France | AFP | dimanche 20/10/2019 - Lyon enfin dompté! Clermont a mis fin à l'invincibilité du LOU en Top 14 dimanche à Marcel-Michelin, et évite ce qui ressemble à une "malédiction du Brennus" pour les derniers champions.



Effet Coupe du monde ou vraie révolution? Le classement est sens dessus dessous à l'issue de cette 8e journée avec, tout en bas, quatre des cinq derniers lauréats du Bouclier de Brennus (Toulouse, Castres, Racing, Stade Français), battus ce week-end.

La perf': Clermont fait tomber Lyon Seul Clermont a échappé au mauvais sort, et de quelle manière! A Marcel-Michelin, les Jaunards ont fait voler en éclats (24-15) l'invincibilité des Lyonnais.

Pour leur dernière rencontre sans leur contingent de Bleus (Iturria, Lopez, Penaud, Raka, Slimani, Vahaamahina), les Auvergnats, qui grimpent à la 4e place, ont montré que leur absence n'était pas insurmontable.

Et encore une fois, c'est Jake McIntrye qui les a portés à bout de bras. L'Australien, meilleur marqueur du Top 14, a encore ajouté 24 points à son total dans ce match vierge d'essais. De la concurrence en perspective pour le revenant Camille Lopez...

"On les a su les pousser à la faute pour grignoter trois points par trois points", s'est félicité l'entraîneur de l'ASM, Franck Azéma.

En revanche, comme les Bleus, tombés au Japon à cause d'un carton rouge, les Lyonnais, toujours leaders, ont été fragilisés par l'expulsion de leur troisième ligne australien Liam Gill.

"On peut nourrir quelques regrets, car si on avait été disciplinés, on aurait peut-être pu accrocher quelque chose ce soir", a commenté le manager du LOU Pierre Mignoni qui a trouvé "sévère" l'expulsion de l'Australien.

La contre-perf': Bordeaux-Bègles trébuche encore Le pedigree de l'adversaire ne servira pas d'excuse cette fois. Battu seulement par les Lyonnais jusqu'ici, le dauphin du Top 14 a cette fois lourdement chuté chez le promu Brive (30-9), offrant même aux Corréziens leur premier bonus offensif.

"C'est une bonne claque", a sans peine reconnu Christophe Urios en faisant les comptes des erreurs de l'UBB: carton rouge d'entrée pour le capitaine Mahamadou Diaby, touches perdues en série, occasions ratées...

L'homme du week-end: Ngandebe relance Montpellier Gabriel Ngandebe a remis Montpellier sur les rails. Les Héraultais avaient besoin de se relancer après une série noire de quatre matches sans victoire, et c'est leur ailier qui est venu à la rescousse.

Avec deux essais en première période, Ngandebe a permis à des Héraultais toujours fragiles mentalement de se mettre à l'abri face aux champions en titres toulousains (33-22).

Et a fait sauter des incertitudes personnelles, lui qui n'avait plus aplati depuis la première journée. "J'avais vraiment besoin de passer derrière la ligne", a reconnu l'ailier de 22 ans.

La décla: "Retour à zéro" du Stade Français Ca sent le roussi au Stade Français. Les Parisiens pensaient avoir enrayé leur spirale de défaites avec la victoire à Toulon? Ils ont rechuté à Agen (27-14) et sont plus que jamais derniers.

"L'impression que c'est un retour à zéro" pour Pieter de Villiers, l'entraîneur adjoint sud-africain des Stadistes qui ont encore une fois accumulé les fautes.

"On s'est clairement endormis sur notre performance de la semaine passée. On a été dominés dans tous les secteurs du jeu", a commenté, sévère, l'adjoint de Heyneke Meyer qui a encore le soutien de la direction. Pour combien de temps?