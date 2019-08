Top 14: Bayonne à la fête, Toulouse à la peine

Paris, France | AFP | dimanche 25/08/2019 - Toulouse a entamé la défense de son titre de champion en chutant d'entrée à Bordeaux-Bègles (30-25) tandis que Bayonne, fraîchement promu de Pro D2, a surpris (24-17) le Racing 92 en ouverture d'un Top 14 privé de ses internationaux.



Clermont, finaliste la saison dernière, s'est montré solide à défaut d'être brillant, dimanche, face à La Rochelle (28-10).

. La perf: Toulouse, champion au tapis Une belle première pour Christophe Urios. Le nouvel entraîneur de l'UBB a fêté ses débuts en Gironde par une victoire probante sur son 'meilleur ennemi'.

Et l'absence de treize Toulousains, occupés avec leurs sélections par la préparation de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre), n'explique pas tout: sur le terrain de Bordeaux-Bègles, la mêlée des Rouge et Noir a souffert. La sortie sur blessure de Sébastien Bézy, en première période, n'a certes pas aidé. Mais ce Toulouse-là, qui avait enchanté la planète rugby par son jeu aussi offensif qu'alléchant, a eu du mal à trouver l'inspiration.

Pour les Toulousains, il s'agit de la première défaite en championnat depuis le 6 avril et le déplacement à Toulon (25-10). Les ambitieux Bordelais mettent ainsi un terme à une série de sept victoires de rang en Top 14.

. Le joueur: Peter Betham, l'Australien volant Deux essais et une récupération décisive, qui emmène le troisième et dernier essai de Clermont. Peter Betham a marqué de son empreinte le choc entre le vice-champion de France et l'ambitieuse équipe de La Rochelle.

Longtemps accrochés par les Maritimes, les Clermontois ont alterné le bon et le moins bon. La faute aux dix internationaux absents? Pas uniquement. Malgré tout, ils ont su se montrer solides, notamment dans la récupération et la mêlée.

Les Rochelais se sont montrés trop indisciplinés pour inquiéter véritablement l'ASM: Kerr-Barlow (6e) a d'abord écopé d'un carton jaune avant que Puafisi (61e) ne laisse ses coéquipiers définitivement finir le match à quatorze.

. La déception: Racing 92, toujours de travers Henry Chavancy l'avait pourtant promis: fini les errements de la saison dernière, exit l'indiscipline... L'Arena de La Défense, où les visiteurs s'étaient imposés à quatre reprises la saison dernière, allait devenir une forteresse imprenable. Raté. Le Racing 92 a chuté d'entrée, à domicile, encaissant dix-sept points en seconde période, sans en rendre aucun. Et avec deux cartons jaunes à la clé (Yoan Tanga Mangene 61e, Hassane Kolingar 72e).

Mais c'est surtout Bayonne, champion de Pro D2, qui a crânement joué sa chance, affichant cette envie qui a fait défaut au club des Hauts-de-Seine. Au passage, les Basques éloignent le "spectre" de Perpignan, qui avait attendu la 16e journée pour remporter son premier succès la saison dernière.



. Le chiffre: Toulon, puissance sept Vite fait, bien fait. Le LOU, privé de six titulaires potentiels mais avec Mathieu Bastareaud (entré en jeu à la 47e), a passé trois essais en moins de dix minutes au Stade Français et s'est offert un succès retentissant sur un adversaire ambitieux (43-9). Une victoire sans appel avec sept essais au total, synonyme de bonus offensif et de première place au classement, qui fait mal aux Parisiens, au plan de jeu minimaliste.

Les Lyonnais, qui joueront six fois à domicile sur les neuf premières journées, tablent sur le début de saison pour marquer des points précieux dans la course à la qualification.

Seulement 9e la saison passée, Toulon a fait le plein en s'imposant à Agen (44-25), où il avait connu un échec retentissant il y a un an. Le RCT de Patrice Collazo semble sur la voie de la rédemption grâce à l'expérience de ses avants et la fougue de sa jeune ligne de trois-quarts, Julien Hériteau et Louis Carbonel en tête.