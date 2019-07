Tongariro : le cadeau des volcans

Quand y aller ?

Le parc du Tongariro se visite au printemps, en été et durant l'automne austral pour les amateurs de randonnées (en hiver, c'est le domaine des skieurs). De novembre à avril, les conditions sont idéales.



À éviter

Le parc (d'une superficie de 7 600 km2) reçoit plus de 800 000 visiteurs par an. Évitez les périodes de vacances scolaires en Nouvelle-Zélande, car il y a alors beaucoup de monde.



À mémoriser

Les Kiwis sont très à cheval sur le respect des sites. Les randonnées dans le parc se font selon des itinéraires précis, respectez partout les consignes, la flore, la faune et les interdits. Les surveillants du parc ne sont pas des plaisantins.



Tout savoir

Le parc dispose d'un centre d'informations très bien conçu près de Château Tongariro. Météo, sentiers, refuges, informations, tout est prévu pour aider les touristes. Une belle rando ? Essayez le circuit Whakapapa-Gorges de Whakapapanui-Chutes de Taranaki-Lacs de cratère de Tama.



Côté météo

La région est montagneuse et parfois humide. Un grand poncho en plastique, étanche donc, n'est pas superflu. On peut y protéger sa petite personne et son sac à dos d'une pluie subite. Prévoyez, en tous les cas, de pouvoir faire face à des précipitations.



Côté ravitaillement

Le parc est à peu près vide de restaurants et autres bars. Vous veillerez donc à être autonomes pour vos randonnées à la journée, sachant qu'il vous faudra prévoir beaucoup de boissons pour vous hydrater. Il peut faire très chaud dans des secteurs sans l'ombre d'une ombre… Ne vous avisez pas de laisser des détritus derrière vous !



Camping, camping-car, hôtel ?

Les trois formules ont leurs adeptes. À Tahiti Infos, on a opté, hiver comme été, pour le Skotel, un hôtel chalet très “cosy” et idéalement situé, au pied du Ruapehu. C'est l'hôtel le plus haut de Nouvelle-Zélande. Les amateurs de luxe lui préfèreront son voisin, le Bayview Château Tongariro, un ancien palace magnifiquement restauré et modernisé. À noter qu'on ne campe pas n'importe où dans un parc national ; idem pour les camping-cars, très pratiques en famille et somme toute assez peu onéreux.



Combien de temps ?

Si vous aimez randonner, si vous voulez profiter d'un bol de grand air et d'une nature complètement sauvage, accordez-vous une semaine entière dans le parc. Ce n'est pas de trop pour tout visiter.



Et bien sûr…

Vous partez randonner en moyenne montagne. Pensez à vous équiper à Auckland (vraies chaussures de marche, chaussettes douillettes, polaires s'il fait froid, chapeau ou casquette, crème à haut indice de protection, etc.). On ne “fait” pas le Ruapehu en savates…