

Tong Sang alerte sur la fiscalité touristique

Tahiti, le 26 novembre 2025 - Gaston Tong Sang repart au front contre la réforme fiscale du tourisme ce jeudi à Tarahoi. Dans une question adressée au président du Pays, le tāvana de Bora Bora s'inquiète de voir les communes privées de “deux ressources essentielles” : la Redevance de promotion touristique (RPT), appelée à disparaître, et un Fonds intercommunal de péréquation (FIP) en baisse d’un milliard en 2026. Une offensive à laquelle ne devrait pas manquer de répondre Moetai Brotherson.





Ce jeudi à l’assemblée, Gaston Tong Sang entend revenir à la charge et dénoncer une réforme du gouvernement qui, selon lui, “privera les communes de ressources indispensables” et pénalisera “singulièrement Bora Bora”. La suppression de la Redevance de promotion touristique (RPT) est au cœur de ses critiques. À Bora Bora, qui concentre près de la moitié de l’hôtellerie du Pays, cette redevance représente une ressource essentielle, aujourd’hui adossée à une taxe de séjour jusqu’ici très plafonnée. Pour Gaston Tong Sang, elle constitue un “juste retour” de l’activité touristique, indispensable au financement des services et infrastructures que la commune prend en charge au quotidien.



Le volet le plus sensible concerne la taxe de séjour, appelée à devenir la principale ressource communale en remplacement de la RPT. L'élu du Tapura dénonce une “hausse brutale de 500 à 750 %” que les communes ne pourraient, selon lui, “appliquer d’emblée sans pénaliser les petits hébergeurs, notamment les pensions de famille et les meublés touristiques, et sans rendre le recouvrement encore plus complexe qu’il ne l’est déjà”. Pour le maire de Bora Bora, cette option “ne saurait constituer une alternative crédible à la suppression de la RPT”.



À chacun sa lecture... et ses chiffres



Le gouvernement, pour sa part, devrait défendre un tout autre diagnostic. Il devrait rappeler que la réforme vise une refonte globale de la fiscalité touristique, jugée illisible et inégalitaire. La TVA sur l’hébergement serait harmonisée à 9 %, à l’exception des pensions de famille maintenues à 5 % et des navires de croisière exonérés. S’agissant de la taxe de séjour, l’exécutif devrait également souligner que les montants évoqués par Gaston Tong Sang correspondent à des plafonds et non à des obligations : 100 francs par nuitée pour les pensions, 600 francs pour les meublés touristiques et les hôtels 2 étoiles, et jusqu’à 1 500 francs pour les hôtels 5 étoiles. Chaque commune resterait libre de fixer son tarif dans ces limites.



En conclusion, Gaston Tong Sang propose de maintenir la RPT et de renoncer à la quote-part perçue par le Pays afin de la reverser intégralement aux communes, un geste qu’il présente comme un soutien concret aux collectivités et à l’économie touristique. Pour le tāvana de Bora Bora, la suppression de la RPT, combinée à la baisse du Fonds intercommunal de péréquation (FIP) d’un milliard en 2026, constitue un véritable coup de massue pour les communes, particulièrement sensible à l’approche des élections municipales de mars prochain.

