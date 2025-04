Tomates taxées à 21% par Trump: le Mexique mise sur le dialogue

Mexico, Mexique | AFP | mardi 15/04/2025 - Le Mexique a répété mardi qu'il misait sur le dialogue face aux guerres commerciales lancées par le président américain Donald Trump, qui a ouvert un nouveau front avec une taxe à 21% sur l'importation de tomates mexicaines.



Washington a annoncé entre autres mesures lundi la fin d'un accord de 2019 sur la tomate mexicaine, qui représente plus de 90% des importations aux Etats-Unis.



Le nouveau droit de douane entrera en vigueur mi-juillet. "C'est une période de 90 jours qui s'ouvre, on va parler avec les Etats-Unis", a déclaré à la presse le secrétaire (ministre) de l'Agriculture Julio Berdegué.



Washington a suspendu l'accord de 2019 entre les deux pays en estimant qu'il "n'a pas réussi à protéger les producteurs de tomates américains des importations mexicaines à prix injustes".



La décision n'a pas été "notifiée au gouvernement mexicain" mais aux avocats des producteurs de tomates mexicaines aux Etats-Unis, a souligné la présidente Claudia Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne. "C'est mal".



Au total 90% des tomates importées aux Etats-Unis viennent du Mexique, a rappelé le ministre de l'Agriculture M. Berdegué en anticipant des risques concrets de hausse des prix de l'autre côté du Rio Bravo/Rio Grande.



"Ils vont payer plus cher leurs salades, leur ketchup. Ils ne vont pas pouvoir nous remplacer parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui produisent cette quantité de tomates excellentes à un prix très raisonnable".



Premier partenaire commercial des Etats-Unis, le Mexique se trouve sur la ligne de front des guerres commerciales lancées par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier.



Les Etats-Unis ont finalement exempté le Mexique et le Canada de droits de douane "réciproques" imposés à d'autres économies mondiales. Les trois pays sont unis par un traité de libre-échange.



Malgré le traité, le Mexique et le Canada sont touchés par les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et l'automobile également décrétés par Trump.