Tom Poadja, champion de lever de pierre est décédé

PAPEETE, le 19 janvier 2018 - Athlète des tū'aro mā'ohi, Tom Poadja a déjà été champion de lever de pierre en catégorie super lourd 140 kg. Il est décédé jeudi d'une crise cardiaque, dans sa 45ème année. L'inhumation se tiendra ce samedi après-midi, à Faa'a.



Le monde des sports traditionnels est en deuil. Tom Poadja, champion dans la catégorie lever de pierre super lourd 140 kg et décédé jeudi, d'une crise cardiaque, à l'âge de 45 ans.



Originaire de Nouméa, Tom Poadja a été adopté par une famille polynésienne. Ce grand gaillard s'est illustré dans le monde des sports traditionnels, et plus particulièrement dans le lever de pierre.



Il laisse derrière lui sa famille mais aussi ses amis des tū'aro mā'ohi.



Une veillée de prière a été donnée ce vendredi soir. Une dernière prière sera dite, ce samedi, au fare 'āmuira'a Peterehema de Pamatai, avant la levée du corps, vers 16 heures.



La rédaction de Tahiti Infos adresse ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Fa'aitoito i roto i teie 'ati e nā te Atua Hau 'outou e tauturu mai !