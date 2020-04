Tom Hanks, guéri du coronavirus, écrit à Corona, un garçon moqué pour son prénom

Sydney, Australie | AFP | vendredi 23/04/2020 - L'acteur américain Tom Hanks, guéri du nouveau coronavirus, a adressé une lettre réconfortante à un jeune Australien, Corona, victime de harcèlement en raison de son prénom et lui a offert une machine à écrire de la marque homonyme.



Tom Hanks et son épouse, la comédienne et chanteuse Rita Wilson, avaient annoncé en mars avoir tous deux contracté le nouveau coronavirus alors qu'ils se trouvaient en Australie pour les besoins d'un tournage.



Le couple avait été admis deux semaines dans un hôpital du Queensland avant de retourner aux Etats-Unis.



Corona De Vries, 8 ans, avait envoyé une missive à Tom Hanks pour s'enquérir de son état de santé, ont indiqué des médias.



"J'ai entendu aux informations que votre épouse et vous avez contracté le coronavirus", leur écrit le garçon, avant de s'enquérir de leur état de santé.



"J'aime mon nom mais à l'école, les gens m'appellent le coronavirus", a expliqué dans sa lettre le jeune garçon, a rapporté la chaîne australienne 7 News.



"Je suis très triste et en colère quand les gens m'appellent comme ça", a-t-il confié à la star de Hollywood.



Tom Hanks lui aurait répondu avec des paroles réconfortantes, tapées sur l'une des machines à écrire qu'il emmène souvent avec lui.



"Ta lettre nous a fait chaud au coeur à ma femme et moi", a rédigé l'acteur du film "Vous avez un message".



"Je suis ton ami", a assuré Tom Hanks qui lui a offert une machine à écrire de la marque Corona, qu'il avait rapportée d'Australie.



"J'ai pensé que cette machine à écrire te conviendrait".



"Demande à un adulte comment elle fonctionne", lui conseille-t-il avant d'inviter Corona à "l'utiliser pour lui répondre".