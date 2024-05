Tokki : Le trophée est la consécration de 15 ans d’efforts

Tahiti, le 23 mai 2023 - Teraiefa Ateni alias Tokki est la présidente de l’association Comic Fenua. Elle a remporté la première place en catégorie Professionnel du concours de cosplay organisé par Manga NC. Ce prix vient saluer 15 années passées à contrer les idées reçues liées à la culture manga.





Manga NC a été créée en 2015 dans le but de réunir les otaku de la Nouvelle-Calédonie, afin de partager des nouvelles sur les animés ainsi que des coups de cœur. Otaku est un terme japonais désignant une personne qui consacre une grande partie de son temps à une activité d'intérieur. La définition a évolué. Il est utilisé désormais pour désigner les personnes passionnées de japanimation, de mangas ou du Japon sans les connotations d'isolation sociale.



L’association Manga NC organise chaque année un festival. La 5e édition a eu lieu début mai avec des stands en lien avec la culture asiatique, des spectacles de danse et de chant, un concours de cosplay.

Un investissement variable Le cosplay est un loisir qui donne l’occasion de jouer un personnage de fiction. Le cosplayeur se métamorphose, il porte le costume de son personnage, sa coupe de cheveux (à l'aide d'une perruque ou en réalisant une coiffure identique), son maquillage. Il emprunte ses gestes et attitudes.



Les thèmes les plus courants sont les personnages de mangas, de bande dessinée, d’animation japonaise, de dessins animés, de tokusatsu (productions vidéo qui utilisent les effets spéciaux et l’esthétique liée à ces productions), de films, de jeux vidéo et de comics. Le degré d'implication du cosplayeur varie selon ses objectifs. Certains achètent des costumes, d’autres se servent de tissus de qualité variable pour reproduire. Certains peaufinent leur costume dans ses moindres détails, ils sont très investis dans leurs œuvres, participent à des événements, des conventions...



“Le festival Manga NC est à destination des passionnés et ressemble aux Comic-Con que l’on peut trouver un peu partout dans le monde”, décrit Teraiefa Atenia alias Tokki. Présidente de l’association Comic Fenua, elle a été invitée à participer au concours de cosplay qui s’est déroulé début mai pendant le festival. Deux catégories ont été instaurées : Amateur et Professionnel. La différence entre les deux tient notamment aux critères de sélection. Par exemple, les amateurs peuvent se présenter avec un costume qu’ils ont acheté et proposer une prestation allant jusqu’à 5 minutes. “Je me suis inscrite en catégorie Professionnel. Le costume devait être fait main à plus de 70% et je n’avais pas plus de 2 minutes sur scène”, raconte Tokki qui a interprété le personnage de Aloy.

“Un personnage que j’admire beaucoup” Aloy est un personnage du jeu Horizon 2 (Forbidden West). Celui-ci se déroule dans un monde ouvert postapocalyptique. Un monde gouverné par des machines. Le joueur contrôle la protagoniste, Aloy, une chasseuse de machines, alors qu'elle se rend dans une Amérique occidentale ravagée par des tempêtes massives et des machines mortelles.



Si elle n’a pas choisi son personnage pour le concours – le choix s’est fait au sein de l’association Comic Fenua – Tokki confie : “C’est un personnage que j’admire beaucoup. J’apprécie que ce soit une femme guerrière, intelligente, généreuse qui éprouve de la compassion.” Tokki a dû, pour assurer le show, sortir de sa zone de confort. Elle poursuit : “Je l’aime bien mais je ne me reconnais pas complètement en elle : elle est si forte !”



La prestation s’est déroulée en deux temps. D’abord, Aloy est montée sur scène alors que sur l’écran apparaissait Tokki en train de jouer et de maîtriser son avatar. Puis a suivi une partie plus culturelle. L’héroïne a chassé un dinosaure et dansé un hakamanu pour évoquer les Marquises et un extrait du haka kamate (ka ora) emprunté aux voisins maoris. Tokki a eu à cœur de rendre hommage à la Terre des hommes où elle a vécu petite. “J’étais un peu rouillée. Je n’avais pas dansé depuis longtemps. J’espère que les Marquisiens ne m’en voudront pas”, glisse-t-elle au passage.



Le costume arborait plumes et tapa pour symboliser la Polynésie. “Tout avait été réfléchi pour transmettre des messages”, explique Tokki. “On a voulu marquer les esprits, montrer que nous avions, nous aussi, le niveau et les ressources.” Le jury a été séduit, Tokki a remporté le premier prix (ex aequo avec un confrère calédonien) de sa catégorie.

“C’était tellement fort, tellement beau” Teraiefa Ateni est née en 1995 à Tahiti mais a rapidement déménagé pour Nuku Hiva. Elle y a passé plusieurs années qui ont marqué sa vie. “C’était tellement fort, tellement beau.” Elle se rappelle les journées passées avec les amis à courir dans les champs de coton ou après les chèvres, à regarder les tontons partir à la pêche ou à la chasse. “C’était simple et bien.” Elle aime aussi repenser à ce jour où elle a rencontré la culture japonaise en général, les mangas en particulier. Elle était devant la télévision, “sans doute l’unique divertissement à l’époque”. Elle est tombée sur le dessin animé Dragon Ball Z. “J’ai été si marquée que dès le lendemain je m’amusais avec les copains à faire des petits films.” Tokki a aimé les valeurs de ce héros qui prend la défense de sa famille et ses amis.



Après les Marquises, Tokki a vécu à Bora Bora avec ses parents. Le travail de son père a fait voyager la famille. Puis, elle est revenue à Tahiti quand il lui a fallu rentrer au collège. “J’avais toujours en tête, à l’époque, de travailler dans les mangas.” Elle a une pensée émue pour ses professeurs qui la regardaient dessiner en classe, “en particulier en philosophie”, précise-t-elle. Après le lycée, elle a intégré une licence en information et communication à l’Institut supérieur de l’enseignement privé de Polynésie française (Isepp). “Pendant trois ans je me suis consacrée pleinement à mes études.” Diplômée en 2016, elle a depuis exercé dans différentes entreprises en tant qu’assistante chargée d’événements ou comme agent commercial. Aujourd’hui, elle est à son compte, ce qui lui permet de donner du temps à Comic (Communauté d’Otaku et de Médias Interdisciplinaires créatifs) Fenua. Elle en est d’ailleurs la présidente.



Cette association est née il y a un mois. Elle est la descendante de Cosplay Tahiti et Polynésie Cosplay qui ont existé avant elle. D’ailleurs les fondateurs de ces anciens regroupements sont membres de Comic Fenua.



Comic Fenua rassemble des passionnés de la culture asiatique geek, de K-pop, J-pop, de mangas, webtoons (manhwa ou BD coréenne publiée en ligne), de cosplay et de jeux vidéo. “À travers ces différents éléments nous essayons de faire rayonner la culture polynésienne”, précise Tokki.

Organiser un festival manga en Polynésie Comic Fenua a déjà organisé quelques événements comme une K-pop party en avril. D’autres sont prévus dans les semaines à venir comme des animations de cosplayeurs aux manèges. L’idée derrière le plaisir de vivre sa passion ? Briser les idées reçues. “Par exemple, on imagine encore trop souvent que les lecteurs de mangas sont des enfants qui refusent de vieillir.” Pourtant, selon Tokki, les mangas, webtoons, comics, bandes-dessinées ou encore manhwa ont chacun leur style d’écriture et leurs particularités graphiques suscitant de grandes discussions entre les fans. Pour Tokki, “le trophée est la consécration de 15 années de combat”.



La communauté a désormais les yeux tournés vers l’édition 2025 de Manga NC car la fabrication d’un costume de cosplayeur professionnel peut prendre jusqu’à une année. Tokki se dit prête à repartir mais préfèrerait qu’un autre se saisisse de la chance de participer à un tel événement. Comic Fenua, à terme, aimerait l’organisation de son propre festival sur le territoire.

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 22 Mai 2024 à 15:51 | Lu 248 fois