Toilettage statutaire : Edouard Fritch s'entretient avec le rapporteur du Sénat

PARIS, 21 janvier 2019 - Le président Edouard Fritch a rencontré lundi le sénateur Darnaud, rapporteur du projet de loi organique modifiant le statut de la Polynésie française.



Le président Edouard Fritch a rencontré lundi à Paris Mathieu Darnaud, sénateur de l’Ardèche et rapporteur du projet de loi organique modifiant le statut de la Polynésie français et du projet de loi simple qui l’accompagne. L’entrevue s’est déroulée à la Délégation de la Polynésie française en présence du président de l’assemblée de la Polynésie française, Gaston Tong Sang et des parlementaires de la majorité Lana Tetuanui, Nuihau Laurey, Maina Sage et Nicole Sanquer. Le sénateur Darnaud était accompagné de trois administrateurs du Sénat.



Le président et les parlementaires de la Polynésie française ont rappelé les enjeux de cette réforme et présenté au rapporteur l’ensemble des modifications proposées par l’Assemblée territoriale dans sa séance du 15 novembre dernier, ainsi que les recommandations issues du CESC (Conseil économique, social et culturel) ou du SPC (syndicat pour la promotion des communes).



Questionné jeudi dernier, peu avant son départ pour Paris, Edouard Fritch avait souligné sa volonté de "défendre la position des institutions de la Polynésie", avec une attention particulière sur la question de la reconnaissance des conséquences des essais nucléaires français dans le Pacifique : "Comme vous le savez, le Pays au travers de la CPS (Caisse de prévoyance sociale, NDLR) est intervenu déjà à plusieurs reprises pour prendre en charge ces maladies. C’est un sujet important. Le souci de la préservation et du maintien de la participation de l’Etat – la fameuse dette nucléaire – au niveau habituel pour éviter que cela soit chaque année rogné au niveau du parlement… Enfin, il y a des sujets qui sont importants" (…). "On mettra les moyens pour que nous soyons entendus côté parisien."



Le rapport du sénateur Darnaud sera examiné par la commission des lois du Sénat le 6 février prochain, puis en séance plénière le 13 février, dans le cadre d’une procédure accélérée demandée par le gouvernement français.