Toilettage du statut : le "oui mais" de l'assemblée

PAPEETE, le 15 novembre 2018. La majorité à l'assemblée a émis un avis nuancé sur le projet de loi organique en donnant son feu vert pour certains articles mais en proposant aussi des ajouts notamment sur la reconnaissance du fait nucléaire. Les parlementaires polynésiens pourront encore agir auprès de leurs homologues au Parlement pour faire intégrer les modifications souhaitées.





Les représentants à l'assemblée ont adopté par 40 voix pour face à 17 contre leur avis sur le projet de loi organique. Cet avis peut se diviser en trois points : les articles sur lesquels la majorité est d'accord, ceux qui méritent d'être complétés et les articles qui méritent d'être ajoutés selon la majorité.



Le représentant du Tavini Huira'atira, Moetai Brotherson, a émis des regrets sur la méthode utilisée pour la préparation de ce projet de loi organique : " le seul initiateur légitime d'une telle réforme de notre statut devrait être le Pays lui-même, ses représentants, son gouvernement" , a-t-il insisté avant d'interpeller : "Comment et pourquoi se satisfaire d'une simple demande d'avis aux élus?"



Le parti orange a lui aussi demandé à que ce ne soit pas un simple toilettage du statut qui soit effectué. " Le Tahoera'a s’oppose fermement aux modifications prévues par le projet de loi organique avec la complicité passive du gouvernement. Il propose en lieu et place d'une loi en lambeaux un projet de loi constitutionnel qui représente une nouvelle étape de l'évolution statutaire polynésienne en y apportant des aménagements, des améliorations et des évolutions au service du développement", a ainsi insisté Geffry Salmon pour mettre en avant de nouveau le statut de pays associé.



Le point qui a été le plus longuement discuté, sans surprise, a été celui de la reconnaissance du fait nucléaire. Le projet de loi propose qu'il soit inscrit que "La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation" , que "l’État assure l’entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa (Moruroa, ndlr) et Fangataufa" et "accompagne la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires" . Pour tous les représentants, cela n'est pas suffisant. L'Etat "reconnaît le rôle que la Polynésie a joué dans l'histoire et la sauvegarde de sa liberté. La reconnaissance du fait nucléaire figurera en haut de notre statut" , a ainsi commenté le représentant du Tapura Huira'atira, Michel Buillard. " Nous en sommes heureux mais pas totalement satisfaits. Nous appuyons la demande du président du gouvernement pour que ces dispositions revêtent un caractère plus solennel, qu’elles soient plus complètes et plus précises."



Edouard Fritch, président du Pays, a ensuite défendu son travail sur le toilettage du statut : "pendant 30 ans, nous avons menti à la population, (dit) que les essais étaient propres. (…) Je me sens obligé de réparer ce qui a été fait dans ce pays même si c'est l'Etat français qui l'a fait et j'ai besoin de l'Etat français pour réparer ce qui a été fait."