Toilettage du statut : le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire

. « La mise à contribution »

L'article 1er de la loi organique précise que la Polynésie française a été "mise à contribution" par la France dans "la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense nationale", actant ainsi "qu'en aucun cas (cette) contribution a été volontaire".



. Plus de compétences pour les communes

Outre la reconnaissance du fait nucléaire et de ses conséquences, notamment sanitaires, le texte encourage la coopération entre les communes et la collectivité de la Polynésie française, notamment pour le recouvrement des impôts locaux et l’exercice concomitant de certaines compétences (politique de la ville, protection et mise en valeur de l’environnement, etc.).

Les compétences des communautés de communes ont été redéfinies pour faciliter le développement de l’intercommunalité en Polynésie française.

La sortie de l’indivision devrait aussi être facilitée et l’aide juridictionnelle apportée par le Pays aux particuliers pérennisée afin de mettre fin à des situations inextricables qui empêchent l’exploitation des terrains.





. Les lois du Pays attendront moins longtemps

Les lois du Pays attaquées devant le Conseil d’Etat ne seront désormais plus suspendues que pendant un délai de trois mois, si la juridiction ne s’est pas prononcée. Par le passé, le coût du retard dans la mise en œuvre de certaines lois du Pays sur des réformes d'importance a été significatif alors que les recours contre ces lois du Pays se sont soldés par un rejet de la part du Conseil d'Etat



. Pas de révision de l’enveloppe des collaborateurs

Depuis longtemps, Edouard Fritch souhaite que le taux encadrant le nombre des collaborateurs de cabinet soit révisé et assoupli.

Le statut prévoit actuellement que l’assemblée de Polynésie française inscrive dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet. Ces crédits ne doivent pas excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française.

Edouard Fritch l'a souligné à plusieurs reprises : "aujourd'hui, je tourne en format réduit".



. Parité : pas de changement

Fin 2018, la majorité du Tapura avait fait part de son souhait de profiter du toilettage du statut pour assouplir les règles de la parité aux territoriales en rendant l’obligation de parité applicable à chaque section et non plus à la circonscription.

Au vu des réactions que cette annonce avait suscitées, le Tapura avait décidé de garder la parité à l’APF et proposer qu’elle soit appliquée aussi au CESC. Finalement, la quatrième institution du Pays, qui s’appellera désormais économique, social, environnemental et culturel, ne sera pas soumise à la parité.



. La DGA « sanctuarisée » mais pas dans le statut

En février, la ministre des Outre-mer a annoncé que la Dotation global d’autonomie (DGA) était « sanctuarisée ». En réalité, elle ne l’est pas dans le statut contrairement à ce que demande le gouvernement polynésien. La DGA sera retirée du budget du ministère des Outre-mer pour être « transformée en un prélèvement sur recettes d’un montant identique » comme la dotation générale de fonctionnement des autres collectivités françaises. La ministre assure que cette disposition entraînera moins de « fluctuations ».