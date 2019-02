Toilettage du statut : à la rencontre de députés de la délégation outre-mer

PARIS, le 12 février 2019. A la veille de l'examen du projet de loi organique modifiant le statut d’autonomie de la Polynésie française par les sénateurs, le président du Pays et les députées polynésiennes ont rencontré des députés de la délégation outre-mer.





A l’initiative de la députée Maina Sage, le président Edouard Fritch et la délégation polynésienne ont participé à un déjeuner de travail avec une douzaine de députés de tout bord politique, membres de la délégation outre-mer. Cette rencontre s’inscrit dans le désir du président Edouard Fritch et des parlementaires polynésiens de multiplier les réunions et les séquences d’informations et d’explications sur la réforme statutaire.



Le président Fritch, le président de l’Assemblée de Polynésie française, Gaston Tong Sang, et les députées Maina Sage et Nicole Sanquer ont expliqué la pertinence des dispositions proposées dans la réforme. Les élus polynésiens ont eu la joie de revoir à nouveau deux anciennes ministres des outre-mer, Ericka Bareigts et George Pau-Langevin, lors de cette rencontre.



Les députés de la délégation outre-mer ont pu dialoguer avec le président et sa délégation sur des sujets liés à la place de la France et de l’Europe dans le Pacifique pour mieux comprendre les enjeux de la réforme. Le président Fritch et l’ensemble de sa délégation sont satisfaits de la grande écoute dont font preuve les députés de la métropole et des outre-mer.



Le projet de loi organique sera débattu en séance publique le mercredi 13 février. Le gouvernement français ayant engagé la procédure accélérée sur les deux textes le 12 décembre, ceux-ci pourraient ne faire l’objet que d’une seule lecture au Parlement.