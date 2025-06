Tohiea se console avec la Coupe communale

Moorea, le 10 juin 2025 - Après avoir raté de peu le titre de champion et la Coupe de Moorea, Tohiea a évité de terminer sur une saison blanche en remportant la Coupe communale face à Tiare Tahiti, sur le score de 2 buts à 1, dimanche, au stade d’Afareaitu. Rainui Nordman (5e) et Ruben Wajoka (75e) ont marqué pour Tohiea, avant que Lyssandro Martinez ne réduise le score pour la formation de Maharepa à la 83e minute.



Après la finale de la Coupe de Moorea, qui s’est terminée par la victoire de Tiare Tahiti sur le score de 1 but à 0, Tohiea et Tiare Tahiti se retrouvaient à nouveau dimanche au stade d’Afareaitu pour tenter de décrocher la Coupe communale. Complètement neutralisés lors de la dernière confrontation, les blancs d’Afareaitu se sont cette fois-ci présentés sur la pelouse avec quelques retouches dans la composition de l’équipe et surtout avec beaucoup plus d’envie et d’engagement.



Dès l'entame du match, Tohiea, emmené par un Nohoarii Tauotaha omniprésent dans la récupération et l'organisation du jeu de son équipe, a campé dans le camp adverse en multipliant les offensives et a logiquement ouvert le score grâce à une réalisation de Rainui Nordman à la 5e minute (1-0). La formation d'Afareaitu aurait même pu doubler la mise à la 13e minute, si la frappe à ras de terre de Rainui Nordman, à la conclusion d'une nouvelle combinaison des blancs, n'avait pas été arrêtée par Tuanui Manea, le gardien de Tiare Tahiti. Pendant ce temps, les verts de Maharepa ont tenté tant bien que mal de s'approcher du but adverse. Ariimana Tiaihau, sans solution offensive face à lui, a notamment décoché une frappe lointaine non cadrée (14e), tandis que Manueva Tumg a repris de la tête un long centre d'Ariimana Tiaihau, finalement passé à quelques mètres du poteau gauche de Tohiea (17e).



Les blancs mettent la pression…



La formation d’Afareaitu a, pour sa part, continué à mettre la pression sur la défense adverse. À la 19e minute, Rainui Nordman a profité d’une remise de la poitrine de Rainui Tze-Yu pour décocher une frappe dangereuse, mais a manqué de précision. À la demi-heure de jeu, Herehaunui Ferrand, à la conclusion d’un mouvement collectif, a dribblé les défenseurs adverses sur le flanc droit, avant de voir sa frappe arrêtée par un plongeon de Tuanui Manea, le gardien de Tiare Tahiti. Manarii Porlier a eu l’occasion d’égaliser juste avant la pause, mais a vu son coup franc passer à quelques centimètres du poteau gauche de Tohiea. Les 22 acteurs sont finalement rentrés aux vestiaires avec ce mince avantage en faveur de Tohiea.



Les joueurs de Maharepa sont ensuite revenus complètement métamorphosés en seconde période et ont campé à leur tour dans le camp adverse, provoquant une série de coups de pied. Le corner direct d'Ariimana Tiaihau s'est notamment dirigé tout droit dans le but adverse avant d'être repoussé par Faahei Vaite, le gardien des blancs (52e), tandis que la frappe de Manarii Porlier, qui reprenait un autre corner, a été interceptée de justesse par Nohoarii Tauotaha (57e).



...puis la subissent



Complètement dominé depuis le retour des vestiaires, Tohiea a dû attendre l’heure de jeu pour sortir de l’étau imposé par Tiare Tahiti et reprendre ses offensives. Herehaunui Ferrand, à la conclusion d’une contre-attaque, a accéléré sur le flanc droit, éliminant tour à tour Raihau Vahapata, le défenseur central des verts, puis le gardien adverse, avant de voir sa frappe heurter le poteau droit des verts (61e). Vaitua Teraitua, tout juste entré en jeu à l’attaque de Tohiea, a ensuite repris du plat du pied un coup franc de Herehaunui Ferrand, mais a manqué le cadre (68e).



Ruben Wajoka a finalement doublé la mise pour Tohiea à la 75e minute, en profitant d'un débordement suivi d'un véritable caviar de Herehaunui Ferrand sur le flanc droit, avant de pousser le ballon dans le but vide de Tiare Tahiti (2-0). Les joueurs de Maharepa ont tout de même poussé pour revenir dans le match et ont réussi à réduire le score à la 83e minute, grâce à une tête victorieuse de Lyssandro Martinez (2-1). Malgré une frappe lointaine de Rainui Nordman, qui a heurté la barre transversale de Tiare Tahiti, et un nouveau but de Herehaunui Ferrand, refusé pour une position de hors-jeu de l'un de ses coéquipiers, le score n'a plus bougé jusqu'au coup de sifflet final. Après avoir raté de peu le titre de champion et la Coupe de Moorea, Tohiea se console donc en remportant la Coupe communale.



Ruben Wajoka, joueur de Tohiea : “Tout le monde voulait cette victoire” “Je remercie les copains, même si nous avons perdu la finale de la Coupe de Moorea. Nous voulions vraiment cette victoire aujourd’hui, malgré la mauvaise attitude de certains supporters. On leur a montré ce que nous valons avec cette victoire. Comme on n’arrivait pas à bien jouer contre Tiare Tahiti le week-end dernier, on a décidé de revoir le positionnement des joueurs pour le match d’aujourd’hui. Tout le monde voulait cette victoire. On l’a finalement obtenue. Nous sommes déçus de ne pas avoir décroché le titre de champion. Nous l’avons perdu à cause des points bonus.”

Rédigé par Toatane Rurua le Mardi 10 Juin 2025 à 16:00 | Lu 561 fois