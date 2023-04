Tohiea nouveau dauphin de Tiare Tahiti à Moorea

Moorea, le 24 avril 2023 - À l’issue de la 10e journée du championnat de Moorea, Tohiea profite de sa victoire contre Mira (2-1) pour se hisser à la deuxième place du classement. La formation de Papetoai stagne quant au quatrième rang. Dans les autres rencontres, Tapuhute a battu Tiare Anani sur le score de 5-1, tandis que le dernier match entre Tiare Tahiti et Temanava a été reporté en raison du mauvais temps.



Pour le premier match de cette 10e journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tohiea et Mira s’affrontaient samedi sur le stade de Maharepa. Le match s’est déroulé à huis clos en raison de quelques débordements constatés lors de leur précédente confrontation en championnat. À l’issue d’un match plutôt équilibré, Tohiea l’a emporté sur le score de 2 buts à 1.



Vaitua Teraitua a ouvert le score pour la formation de Afareaitu sur un coup franc bien travaillé peu après la demi-heure (1-0). Il a ensuite fallu attendre l’heure de jeu pour voir Lorenzo Kokauani assurer la victoire de Tohiea en marquant le deuxième but pour son équipe. Ce résultat permet aux blancs de Afareaitu de remonter à la deuxième place du classement général en comptant toutefois un match de plus que son poursuivant Tiare Hinano, exempt pour cette 10e journée.



Retard à l'allumage pour Tiare Anani



Pour le deuxième match de ce week-end, la lanterne rouge, Tiare Anani, était opposée à Tapuhute au stade de Maharepa. Il ne fallait pas être en retard pour cette rencontre puisque Tevahitua Tepa a ouvert le score pour Tapuhute dès la première minute en reprenant un coup franc de la tête (1-0). Rui Vahinetua a très vite doublé la mise à la septième minute pour la formation de Haapiti grâce à une belle frappe (2-0). Tapuhute a enfin poussé pour tenter de tuer le match avec notamment un tir de Teanui El-Hadj-Kaddour repoussé par le gardien de Tiare Anani (13e) et une frappe croisée de Taurarii Stergios passée tout près du but orange (18e).



Les joueurs de Paopao se sont toutefois repris petit à petit dans le jeu et à la demi-heure de jeu Hoarai Tetuanui a lancé Touihia Vaki dans le dos de la défense de Tapuhute. L’attaquant de Tiare Anani s’est alors présenté seul face à Vehiatua Hanere avant de tromper ce dernier par un tir à ras de terre (1-2). On a ensuite assisté à une fin de première période complètement folle avec des attaques qui se sont succédé d’un camp à un autre. Même après l’expulsion de Hoarai Tetuanui à la 39e minute, Tiare Anani a frôlé l’égalisation avant la pause avec un pointu de Raivaru Hanere qui a frôlé la barre transversale du but de Tapuhute (41e) et un tir de Tua Clovis qui a failli faire mouche (45e). Les deux équipes sont finalement retournées aux vestiaires avec ce score de 2 buts 1 en faveur de la formation de Haapiti.



Au début de la deuxième période les deux formations se sont encore rendues coup pour coup avec plusieurs attaques dans les deux sens. Tiare Anani, en infériorité numérique, a toutefois subi une baisse de régime au fil des minutes. Pierre Serreli en a alors profité pour marquer le troisième but de Tapuhute à un quart d’heure de la fin du match en reprenant un ballon relâché par le portier orange (3-1). Cinq minutes plus tard, Tevahitua Tepa a profité d’une nouvelle contre-attaque des blancs de Haapiti pour effectuer une série de dribbles dans la surface de réparation adverse avant de propulser la balle sous la barre transversale de Tiare Anani (4-1). À la 86e minute, Teanui El-Hadj-Kaddour a clôturé la marque à 5 buts à 1.



Cette victoire permet ainsi aux blancs de Haapiti de se rapprocher du podium. Malgré la défaite du coté de Tiare Anani, ce match confirme l’éclosion de certains très jeunes joueurs du district de Paopao. Ces derniers ont été lancés dans le grand bain après le départ de plusieurs anciens joueurs expérimentés de Tiare Anani lors du dernier mercato. Le dernier match de cette dixième journée entre Temanava et le leader, Tiare Tahiti, initialement prévu dimanche sur le stade de Maatea, a été reporté en raison du mauvais temps.