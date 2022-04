Tohiea met la pression sur Tiare Hinano

Moorea, le 25 avril 2022 - A l’issue de la 7e journée de championnat de Moorea, Tohiea a profité de sa large victoire sur la lanterne rouge Tiare Tahiti pour revenir à un point du leader Tiare Hinano. Le club de Pihaena n’a pour sa part pas joué sa rencontre face à Temanava en raison du décès de l’un de ses fondateurs. Et la rencontre entre Tapuhute et Mira a été interrompue en raison du mauvais temps.



Après les matchs de Coupe de Polynésie la semaine dernière, le championnat de Moorea de football a repris ses droits ce week-end avec la 7e journée de la phase 2. Une journée qui a notamment vu la rencontre opposant, le leader, Tiare Hinano à Temanava reportée, en raison du décès de Charles Germain, l'un des fondateurs du club des mauves de Pihaena.



L'occasion était donc belle pour le dauphin et champion en titre, Tohiea, de recoller à Tiare Hinano au classement. Les joueurs de Afareaitu avaient rendez-vous avec la lanterne rouge, Tiare Tahiti. Largement favori sur le papier, les blancs devaient toutefois éviter de tomber à nouveau dans le piège des verts de Maharepa après le match nul à l’issue de leur dernière confrontation. Tohiea a pris le jeu à son compte dès les premières minutes et a lancé la première attaque par Vaitua Teraitua. L’attaquant des blancs, à la réception d’une longue transversale, s’est toutefois fait intercepter de justesse par les défenseurs verts. Tiare Tahiti a tenté de réagir et sur l’une de ses rares attaques, Jean-Pierre Igual a loupé sa reprise de la tête sur un corner au second poteau (10e).

Tohiea fait le plein en trente minutes Puis au fil des minutes, Tohiea a complètement privé son adversaire de ballon et a logiquement ouvert le score avant le quart d’heure de jeu grâce à une frappe à ras de terre d’André Teikihakaupoko (1-0, 13e). Juste après un coup franc de Pierre Kohumoetini, les blancs ont doublé la mise à la 18e minute par Christophe Gendron. Ce dernier a profité d’un débordement, puis d’un centre de la gauche de Vaitua Teraitua pour décocher un tir puissant dans le but adverse (2-0). Dans la foulée, à la 21e, Teikihakaupoko s'est offert un doublé et a creusé l’écart pour Tohiea en reprenant de la tête un coup-franc de Vaitua Teraitua (3-0).



Les joueurs de Afareaitu ont définitivement tué le suspens avant la demi-heure de jeu lorsque Pierre Kohumoetini, bien servi par Christophe Gendron, s’est joué des défenseurs verts grâce à un bel enchaînement avant de tromper Michel Manea (4-0, 24e). Après une opportunité manquée de Teriitahi Teriitaohia, Mitch Matohi, qui a profité d’un bon service de Christophe Gendron, s’est invité à la fête en marquant le cinquième but de Tohiea à la demi-heure de jeu (5-0, 27e).



Certainement recadrés par leur entraîneur durant la pause, les joueurs de Maharepa ont montré un meilleur visage en deuxième période et auraient même pu marquer à l’heure de jeu sans une intervention décisive de Faahei Vaite, le gardien de Tohiea, face à Nelson Temauri. Il a même fallu attendre la 71e minute pour voir les blancs créer à nouveau le danger dans la surface adverse. Michel Manea, le portier des verts, a repoussé à ce moment-là une frappe de Mitch Matohi, mais Christophe Gendron a récupéré pour la placer au fond du but adverse (6-0, 71e).Un large succès donc pour Tohiea qui est revenu un point, du leader, Tiare Hinano.



Tohiea et Tiare Tahiti ont été finalement les seules équipes à être arrivés au bout de leur partie. Le match opposant Mira à Tapuhute samedi au stade de Pihaena, a été interrompu au bout d'une dizaine de minutes en raison des intempéries.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 25 Avril 2022 à 16:05