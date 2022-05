Tohiea loupe le coche à Moorea

Moorea, le 2 mai 2022 - A l’issue de la 6e journée de la phase 2, Tohiea a repris la tête du championnat de Moorea après son match nul face à Mira (0-0). Le leader avant ce week-end, Tiare Hinano, était exempté de rencontre pour cette journée. Les bleus de Papetoai de leurs côtés conservent leur troisième place au classement. Et dans le dernier match du week-end, Tapuhute a dominé Tiare Anani (4-0). L'équipe de Haapiti qui reste pour sa part à portée du podium.



On jouait ce week-end à Moorea les matchs en retard de la 6e journée de la phase 2 du championnat, après que ceux-ci aient été reportés il y a deux semaines en raison de la Coupe de Polynésie. Temanava s’était déjà imposé le 17 avril dernier contre Tiare Tahiti sur le score de 2 buts à 1 à Maharepa. Et ce week-end, Tohiea se déplaçait samedi à Pihaena pour affronter Mira, dans le choc opposant le deuxième et le troisième du championnat.



Les joueurs de Papetoai ont imprimé dès les premières minutes un rythme très élevé et ont créé à plusieurs reprises le danger devant le but de Tohiea. Dès la 11e minute, Allan Hnyeikone, l’attaquant de Mira, a profité d’une déviation de Tane Faarahia pour prendre de vitesse les défenseurs blancs, mais sa frappe a effleuré de peu le montant gauche. Hnyeikone, encore lui, a ensuite profité d’une mauvaise relance de la défense adverse au quart d’heure de jeu pour récupérer la balle et décocher une nouvelle frappe à ras de terre, bien captée par le portier de Tohiea.

A chacun sa mi-temps Du côté des blancs de Afareaitu, le joueur le plus en vue en première période a été le gardien, Faahei Vaite, qui a permis à son équipe de rester à flot à la pause, sortant notamment deux belles parades sur un coup-franc de Heiariki Aleonard et une tête de James Dufau.



Plutôt timide jusque-là, les attaquants de Tohiea se sont enfin libérés en deuxième mi-temps. Au retour des vestiaires, Vaitua Teraitua, bien servi par Rainui Nordmann, a obligé le portier de Mira à sa première parade du match. Puis après l'heure le même, dans un gros temps fort pour Tohiea, le même Teraitua a vu sa reprise de la tête heurter la transversale des bleus de Papetoai.



Mira a fait le dos rond et aurait même pu décrocher la victoire dans les cinq dernières minutes, si Francis Tchen avait eu plus de réussite sur sa frappe qui a frôlé le montant gauche des buts de Tohiea. Les deux formations se sont finalement quittées sur un score nul et vierge, plutôt logique. Un résultat qui permet néanmoins à Tohiea de prendre la tête du classement avec un point d’avance sur le précédent leader, Tiare Hinano, exempté de match pour cette journée de championnat.



Dans la deuxième rencontre de ce week-end, Tiare Anani était opposé à Tapuhute, dimanche au stade de Afareaitu. Face à une formation de Paopao amoindrie par quelques absences, les joueurs de Haapiti ont pris le jeu à leur compte et ont logiquement ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu par Hugo Boube (1-0). Juste avant la pause, Tauirarii Stergios a inscrit le but du break pour Tapuhute (2-0). La défense des orange a ensuite pris l’eau en deuxième période. Et sans les nombreux arrêts de Matahi Peu l'addition aurait pu être beaucoup plus salée pour Tiare Anani.



Néanmoins en toute fin de match face, Teremoana Vahinetua (3-0) et Hugo Boube, pour un doublé, ont donné plus de relief à la victoire de Tapuhute (4-0). Ce succès permet à la formation de Haapiti de se rapprocher du podium à un point de Mira, qui est classé troisième.

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 2 Mai 2022 à 17:06 | Lu 163 fois