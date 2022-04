Tohiea domine Tiare Hinano et relance le championnat à Moorea

Tahiti, le 11 avril 2022 - En battant le leader Tiare Hinano (1-0) lors de la cinquième journée de la phase 2, ce week-end, Tohiea a relancé le championnat de Moorea et remonte en même temps à la deuxième place. Mira profite pour sa part de sa large victoire sur Temanava (8-0) pour se replacer sur la troisième marche du podium. Dans la dernière rencontre, Tiare Anani a fait l’essentiel en dominant Tiare Tahiti (1-0).



L’affiche de cette cinquième journée de la phase 2 a opposé le leader Tiare Hinano, à son dauphin et champion en titre, Tohiea. On a assisté dès les premières minutes à un match cadenassé avec très peu d’espaces pour les attaquants. Il a fallu attendre une bonne dizaine de minutes pour enfin voir Tohiea construire la première action collective de la rencontre, mais la frappe de Tamanui Turihono, bien servi par Rainui Normann, n’a pas inquiété Rautea Vongues, le portier de Tiare Hinano. Après un nouveau mouvement collectif, c’est encore Normann qui a donné peu après le quart d’heure de jeu un bon ballon à Vaitua Teraitua, mais l’attaquant des blancs a loupé sa reprise devant le but adverse.



Tiare Hinano a immédiatement répondu par Tiaihau Teihotaata, mais sa frappe brossée a été repoussée par Faahei Vaite, le gardien de Tohiea. Ce dernier a encore dû s’employer quelques instants après pour arrêter cette fois-ci une frappe de Toahiti Germain, le milieu de terrain des mauves. Hormis la sortie prématurée de l’attaquant Tama Turihono (Tohiea), sur blessure, qui avait jusque-là pesé sur la défense mauve, plus rien ne s’est passé jusqu’à la 40e minute. C’est à ce moment-là que Rainui Normann a décoché un puissant coup franc devant la surface de réparation des mauves, sans toutefois inquiéter le gardien de Tiare Hinano.

Raihani Swapp offre la victoire à Tohiea La seconde période est repartie sur les mêmes bases que la première avec deux équipes qui ont eu du mal à s’approcher du but adverse, tant les défenses dans les deux camps ont été solides. Les joueurs de Pihaena ont pourtant essayé, mais la frappe lointaine de Gaiz Aroquiame (50e), puis la reprise acrobatique de Muera Teinauri (52e) ont été arrêtées sans problème par le portier des blancs. Du coté des supporteurs de Tohiea, la délivrance est intervenue peu après l’heure de jeu lorsque Raihani Swapp, le défenseur central des blancs, a décoché un coup-franc surpuissant qui a fait trembler les filets du but mauve (1-0).



Les joueurs de Pihaena ont tenté de réagir, mais la tentaive de Toahiti Germain sur coup franc a encore été repoussée par Faahei Vaite (70e). Le match s’est enfin décanté par la suite avec plus de séquences de jeu proposées par les deux équipes. C’est Tohiea qui a failli doubler la mise sur une contre-attaque à quelques secondes de la fin du match, mais Vehia Pahi, bien trouvé par Tehina Varuamana, a vu sa frappe de l’intérieur du pied heurter le montant droit du but de Tiare Hinano.



Le score n'a plus bougé et Tohiea signait là un précieux succès. Cette victoire permet en effet à la formation de Afareiatu de revenir à cinq points de Tare Hinano, avec un match en moins par rapport au leader.

Mira dompte Temanava à Maatea Dans les autres rencontres du week-end, Mira se déplaçait à Maatea pour affronter Temanava, avec la possibilité de monter sur la troisième marche du podium en cas de victoire. Dès le début de la rencontre, les bleus de Papetoai prenaient possession de la balle et multipliaient les séquences de jeu face à la jeune équipe de Maatea. Il a toutefois fallu attendre le quart d’heure de jeu pour voir Mihirau Germain ouvrir le score pour Mira en prenant de vitesse la défense adverse pour s’en aller ensuite battre le gardien de Temanava (1-0).



Après une frappe d’Allan Hnyeikone passée tout près du but adverse (19e), Réginald Roustan a doublé la mise pour les bleus en reprenant victorieusement de la tête un centre de Mihirau Germain, à la demi-heure de jeu. Les joueurs de Temanava ont tenté tant bien que mal de répliquer, mais ont eu du mal à trouver la faille dans la défense adverse. C’est au contraire Tane Faarahia, l’attaquant de Mira, qui a accentué l’écart pour son équipe en exploitant peu avant la pause une mauvaise relance de la défense des rouges (3-0). Les joueurs de Papetoai ont tué le suspense en marquant un quatrième but dès le début de la deuxième période (4-0) et ont ensuite déroulé durant le reste du match face à des adversaires résignés, pour finalement l’emporter sur le score de 8 buts à 0. Dans la dernière rencontre du week-end, Tiare Anani, grâce à un but de Teihoarii Tama en première période, a assuré le service minimum en l’emportant de justesse face à Tiare Tahiti (1-0).

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 11 Avril 2022 à 14:50 | Lu 307 fois