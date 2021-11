Tohiea déjà seul en tête à Moorea

Tahiti, le 22 novembre 2021 - Tohiea a pris seul les commandes du championnat de football de Moorea après sa victoire ce week-end sur Tiare Anani (2-0). Battu par Tiare Hinano (0-1), Mira glisse pour sa part à la deuxième place. Dans les autres rencontres, Temanava et Tapuhute enregistrent leur première victoire de la saison en battant respectivement Tearaa (3-2) et Tiare Tahiti (3-0).



L’affiche de cette troisième journée du championnat de football de Moorea a opposé deux belles formations qui ont fait très forte impression depuis le début de saison. A savoir Tiare Hinano qui accueillait sur son terrain de Pihaena, Mira, co-leader du championnat. Les bleus de Papetoai se sont mis en évidence dès les premières minutes en s’installant dans le camp adverse. Mais contre le cours du jeu, Tiare Hinano a ouvert le score à la 12e minute grâce à une frappe millimétrée de Isaia Pai (1-0).



Malgré ce coup du sort, Mira a par la suite pris l’ascendant sur son adversaire dans la possession de la balle. Tiare Hinano, avec une défense bien en place, s’est montré plus dangereux en contre-attaque avec notamment Albert Mairau (23e) et Isaia Pai qui a perdu son duel face à Louis Vayrac, le portier de Mira (31e). Il a fallu attendre la 35e minute pour voir la première occasion franche des bleus, mais Allan Hnyeikone, bien servi par Francis Tchen, a vu son tir arrêté par Rautea Vongues, le portier des mauves. A la 43e minute, c’est par le flanc gauche que Francis Tchen a cette fois-ci débordé la défense de Tiare Hinano, mais la reprise de son centre par Allan Hnyeikone a frôlé la transversale de la cage adverse. Peu de temps après, Tapu Teheura a lui aussi tenté d’égaliser en se jouant des défenseurs mauves, mais ’attaquant de Mira a bien été intercepté par Rautea Vongues.

Tiare Hinano rend service à Tohiea Au retour des vestiaires, Mira a tenté le tout pour le tout pour revenir au score. Allan Hnyeikone a d’abord profité d’une mauvaise relance de la défense adverse pour décocher un tir puissant en direction du but de Rautea Vongues, mais ce dernier a réussi à arrêter la balle sur sa ligne de but (46e). A la 49e minute, Réginald Roustan a bénéficié d’un débordement, puis d’un centre de la droite de Francis Tchen, mais a loupé sa reprise de la tête. C’est Mihirau Germain qui a ensuite profité d’un service d’Allan Hnyeikone pour se mettre en bonne position dans la surface de réparation adverse, mais l’attaquant des bleus est arrêté de justesse par le portier de Tiare Hinano.



Les joueurs de Pihaena, qui ont encore joué en contre en deuxième période, ont bien failli doubler la mise, mais Isaia Pai, bien servi par Albert Mairau, a perdu son duel face Louis Vayrac (61e), pendant que Maui Roberts a vu sa tête frôler la barre transversale du portier des bleus (67e). Les joueurs de Papetoai n’ont pas baissé les bras, mais se sont à chaque fois heurté soit sur la défense des mauves ou sur le gardien Rautea Vongues. Ce dernier a notamment arrêté une reprise du plat de pied dangereuse d’Allan Hnyeikone (70e), puis a détourné une déviation de Réginald Roustan avec une superbe claquette (86e). Tiare Hinano a finalement tenu son petit but d'avance jusqu’au coup de sifflet final.



Cette première défaite de la saison de Mira profite à Tohiea. Le champion en titre qui a battu Tiare Anani sur le score de 2 à 0, a pris seul la tête du classement du championnat de Moorea.

La première pour Temanava et Tapuhute Dans les autres rencontres de cette troisième journée à Moorea, Temanava était opposé à Tearaa. Temanava n’a pas tardé à prendre ses marques dans cette partie puisque, dès la 10e minute, Yann Vivi a profité d’une ouverture lumineuse de Ramssy Tapotofarerani pour aller battre Taurua Bryan, le portier de Tearaa (1-0). Les joueurs de Teavaro, après avoir bien résisté aux attaques adverses, a ensuite réussi à égaliser par Daniel Maruhi à la 21e minute en profitant d’un ballon mal relâché par Frédéric Vigier, le portier de Temanava, pour marque dans le but vide (1-1).



Temanava a ensuite manqué quelques occasions de doubler la mise par Hunter Matarii qui, en réceptionnant une longue transversale, a vu sa demi-volée frôler la cage adverse (25e). Ce dernier a ensuite vu sa reprise du plat du pied frôler le montant gauche de Taurua Bryan (40e). C’est finalement Yorick Wadehnane qui a doublé la mise pour Temanava juste avant la mi-temps par une frappe lointaine (2-1). Au retour des vestiaires, Matarii Hunter, en profitant d’un service de Vaiharuru Tapotofarerani, a accentué l’écart à la 53e minute en trompant le portier de Tearaa du plat du pied à la (3-1).



Vaillants, les joueurs de Teavaro n’ont pas fermé le jeu et ont même réduit l’écart à la 77e minute lorsque Teiva Deane a repris victorieusement un coup franc (2-3). Malgré quelques opportunités, notamment pour Temanava, le score n’a plus bougé permettant aux rouges et noirs de signer leur première victoire de la saison.



Dans le dernier match de cette troisième journée, Tapuhute a battu facilement Tiare Tahiti sur le score de 3 buts à 0. Comme Temanava, les joueurs de Haapiti signaient leur premier succès de l'année.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 22 Novembre 2021 à 18:56 | Lu 349 fois