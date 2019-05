Tohei Theophilus, meilleure oratrice des Doctoriales

Papeete, le 15 mai 2019 - Tohei Theophilus a remporté mercredi 15 mai le prestigieux prix de la présentation orale de l'édition 2019 des Doctoriales. Sébastien Longo et Mathilde Maslin ont également brillé en recevant chacun un prix dans l'amphithéâtre bien rempli de l'Université. Cet évènement permet aux doctorants de présenter en quelques minutes l'avancement de leurs travaux de recherche.



Si elle a d'habitude le regard tourné vers les algues et la mer, Tohei Theophilus avait aujourd'hui des étoiles plein les yeux ! La jeune fille a remporté mercredi à l'Université de Polynésie française le prestigieux prix de la présentation orale des Doctoriales, pour sa thèse portant sur la "Diversité, Ecologie et Potentiel Biotechnologique des algues brunes proliférantes dans les lagons de Polynésie française" (Lire encadré).

"Cela me fait très plaisir de voir que toute la préparation en amont a porté ses fruits, c'est une victoire pour mon labo, pour tous ceux qui sont derrière moi (…). Cela m'encourage beaucoup" , explique enthousiaste Tohei Theophilus. La jeune doctorante a su convaincre avec un discours structuré et posé les 15 membres du jury de cette nouvelle édition des Doctoriales. "La présentation était très claire, d'un très bon niveau" , note Alban Gabillon, directeur de l’école Doctorale du Pacifique, en remettant le prix à la jeune doctorante. Co-organiseur de cet évènement avec l'Université de Polynésie française, en partenariat avec EDT, le pôle de compétitivité Tahiti Fa'ahotu et Robert Wan, le directeur reconnaît néanmoins que "les résultats avec les autres nominés pour ce prix étaient très serrés. Les deux autres candidats ont également fait de très belles présentations".

Sébastien Longo, en 2e année de thèse, s'est quant à lui, illustré en recevant le prix de la meilleure perspective de valorisation économique ou culturelle et Mathilde Maslin, en 1re année, avec le meilleur poster (Lire encadré).