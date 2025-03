Toahotu dit “stop” à la violence

Tahiti, le 7 mars 2025 – Une marche blanche s’est tenue ce vendredi soir, à Toahotu, à l’initiative de la paroisse protestante. Depuis le début de l’année, deux jeunes ont été poignardés dans la commune associée de Taiarapu-Ouest.





Vendredi, vers 17 heures, deux cortèges ont pris le départ de Puunui et Mitirapa. Vêtus de blanc, plus d'une cinquantaine d’enfants, adolescents, jeunes adultes et parents ont marché en direction de la salle omnisports de Toahotu en brandissant une banderole teintée de rouge et de noir pour dire “stop à la violence”.



Les règlements de comptes se terminent désormais à l’arme blanche : à quelques semaines d’intervalle, entre janvier et février, deux jeunes ont été poignardés dans le district. “Leurs parents font partie de notre paroisse. Ça nous a tous touchés ! On pensait être épargnés, mais ça arrive aussi chez nous”, déplore Lydie Taumihau, présidente du comité des jeunes de la paroisse protestante de Toahotu, à l’origine de ce rassemblement. “On s’est concerté et on s’est dit que ce serait bien de faire une marche. On aurait aimé être plus nombreux, mais c’est déjà bien en sachant que tout s’est fait en peu de temps. Le message est simple : on veut retrouver la paix dans notre commune”.



​Paroisse, commune, associations

Violence et drogues sont souvent liées. Engagé en faveur de la prévention en mémoire de son fils emporté par l’ice, Heimoana Lintz s’est joint au cortège. “Mon fils a été élu et porte toujours le titre de Mister Toahotu depuis 2012. Ça fait chaud au cœur de voir qu’il y a encore des jeunes qui participent à des rassemblements religieux. Aujourd’hui, on a de plus en plus de mal à parler aux jeunes et à leur faire prendre conscience des valeurs morales. Je ne m’attendais pas à une mobilisation de cette ampleur : ça me donne de l’espoir”, confie le vice-président de la Fédération de lutte contre les drogues et la toxicomanie.



Le maire de Taiarapu-Ouest, originaire de Toahotu, était également présent, accompagné par plusieurs adjoints et conseillers. “Le message que nous voulons faire passer à notre jeunesse, c’est qu’on n’a qu’une seule vie et qu’il ne faut pas la gâcher avec la drogue”, remarque Tetuanui Hamblin, en quête de mesures concrètes. “On va se réunir prochainement avec la gendarmerie, la police municipale et les élus pour voir quelles actions on pourrait mettre en place pour protéger nos jeunes face à ces problèmes”.



La rencontre s’est achevée par des chants, des témoignages et des messages de sensibilisation assurés par les représentants présents, dont plusieurs associations.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 7 Mars 2025 à 22:28 | Lu 576 fois