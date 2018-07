To’atā va vibrer pour la première semaine du Heiva

La cérémonie d’ouverture annonce le début des concours de chants et danses. Elle met à l'honneur l’ensemble des groupes de chants et danses qui porteront dignement les couleurs de leur commune ou de leur thème, ainsi que le jury sur la scène de To'atā.Le rāhiri, qui est indissociable de cette rencontre, est une cérémonie ancestrale organisée traditionnellement en prélude d’événements importants. Chaque représentant porte une feuille de bananier qu’il dépose au sol, un rituel qui s’inscrit dans un échange fort entre le jury et ceux qu’ils auront à départager.La cérémonie d’ouverture et le rāhiri seront diffusés en direct sur la page facebook de la Maison de la Culture et sur le site www.heiva.org 18h00 - 18h10 Présentation de la soirée18h10 - 18h40 Cérémonie d'ouverture et RĀHIRI18h50 - 19h50 HEIRURUTU - Hura ava tau20h00 - 20h30 REO PAPARA - Tārava Tahiti20h40 - 21h10 PUPU HIMENE TAMARI’I VAIRAO - Tārava Tahiti21h20 - 22h20 PUPU TUHA'A PAE - Hura tau18h00 - 18h10 Présentation de la soirée18h20 - 18h50 NATIARA - Tārava Raromata’i19h00 - 20h00 TE AO URI NÖ TE-ARA-HITI - Hura ava tau20h10 - 20h40 NATIHAU - Tārava Tahiti20h50 - 21h20 TAMARI’I MANOTAHI - Tārava Raromata’i21h30 - 22h30 ORI I TAHITI - Hura tau18h00 - 18h10 Présentation de la soirée18h20 - 19h20 TAMA NÖ AIMEHO NUI - Hura ava tau19h30 - 20h00 TE NOHA NÖ ROTUI - Tārava Tahiti20h10 - 21h10 TAMARI’I TOAHOTU NUI - Hura tau21h20 - 21h50 TAMARI’I MAHINA - Tārava Raromata’i22h00 - 23h00 TEMAEVA - Hura tau18h00 - 18h10 Présentation de la soirée18h20 - 19h20 FARE IHI NÖ HUAHINE - Hura ava tau19h30 - 20h00 TE PARE O TAHITI AEA - Tārava Tahiti20h10 - 21h10 TEAHINUI - Hura ava tau21h20 - 21h50 TAMARI’I TUHA'A PAE NÖ MAHINA - Tārava tuha'a pae22h00 - 23h00 HEI TAHITI - Hura tau