To'atā, Petit et Grand théâtre fermés jusqu'au 5 avril

Tahiti, le 18 mars 2020 - La Maison de la culture a annoncé mercredi la fermeture jusqu'au 5 avril de l'ensemble de ses salles de spectacle. Cette mesure comprend le Petit et le Grand théâtre, l'aire de To'atā et le Paepae a Hiro. La médiathèque de la Maison de la Culture ainsi que la salle d’exposition sont également concernées par ces fermetures.



Suite à la mise en place de mesures restrictives annoncées lundi par le haut-commissaire et le président du Pays pour lutter contre la propagation du Covid-19, la direction de la Maison de la culture a annoncé mercredi la fermeture de l'ensemble de ses espaces de spectacle jusqu'au 5 avril. Cette mesure comprend le Petit et le Grand théâtre, et l'aire de To'atā.



La Médiathèque de la Maison de la Culture ainsi que la salle d’exposition sont fermées jusqu’à la réouverture des établissements scolaires. Les expositions d’art sont également concernées par ce dispositif.



Les cours pour enfants sont également suspendus jusqu’à la réouverture des établissements scolaires, et les cours pour adultes suivent le même principe en raison du peu de fréquentation enregistrée.



L’Etablissement reste néanmoins ouvert et les équipes administratives se tiennent à la disposition des usagers.