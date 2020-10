To Oe Design imprime des photos sur du bois

TAHITI, le 26 octobre 2020 - Mike s’est équipé d’une machine performante pour pouvoir transposer des photographies de paysages, des portraits ou des scènes de vie sur du bois, du marbre, de la céramique, de l’acrylique… En théorie, sur n’importe quel support. En réalité sur ceux qui passent ses tests.



Mike, portraitiste autodidacte, s’est intéressé à la gravure sur bois il y a deux ans environ. Avant, il faisait des portraits sur demande. Maintenant, il passe des photos et du texte sur des supports variés.



Il a fait venir sur le territoire un laser haut de gamme de très haute performance et de très grande précision. Son expérience, son œil et, après des mois de tests, son savoir-faire font le reste. "Il fallait au moins ça pour pouvoir faire apparaître tous les détails, pour faire ressortir les différents nouveaux de gris", indique-t-il.



Sur n’importe quel matériel



Concrètement, sa machine transpose, selon les indications qu'il lui donne, n’importe quel texte ou n’importe quelle photo (de bonne qualité) sur n’importe quel matériel. "En tous les cas, en théorie."



Il doit d’abord retoucher la photo, la faire passer par plusieurs logiciels, la traduire pour un rendu parfait. Mike compare cette étape à celle des photographes utilisant de l’argentique qui passent leurs images dans différents bains pour les révéler.



Ensuite, il lance la gravure. La méthodologie mise au point par Mike ne change pas ; en revanche, les réglages du laser ne sont jamais les mêmes.



Il a déjà réalisé avec succès des impressions sur bois (de l’acajou), sur marbre, sur céramique, acrylique. Il fait des essais sur du tapa, mais pour l’instant sans y parvenir.



À présent, maintenant qu’il maîtrise sa machine, Mike aimerait faire évoluer son activité vers des réalisations plus artistiques. Il aspire à plus de créativité. Il a commencé à utiliser son laser pour découper des matériaux puis superposer les découpes obtenues et construire des tableaux ou objets multicouches. Le travail est en cours.