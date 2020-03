Tiwanacu, cité des “tiki” boliviens

Pour y aller



Vols Papeete/Santiago/La Paz sur Latam (Nuit à Santiago).



Suggestion : un arrêt à Rapa Nui s'impose au retour pour comparer la statuaire.







Pour y séjourner



Il n'y a pas d'infrastructures hôtelières bouleversantes à Tiwanacu. Il suffit de consacrer une journée à la balade, à partir de La Paz. Sur place, on vous proposera sûrement des antiquités précolombiennes, fausses bien entendu… (Ne vous amusez pas à chercher à en ramener des vraies, les prisons boliviennes classent Nuutania en 5 étoiles de luxe).







Visiter le site



Tiwanaku est située à environ 70 km de la capitale bolivienne La Paz.



Sur place, comptez deux heures pour la visite des sites et des deux petits musées. Attention aux guides ayant tendance à raccourcir l’excursion : il y a deux complexes, celui formé par le grand temple de Kalasasaya et la (modeste) pyramide d’Akapana et, à un kilomètre de là, le temple de Pumapunku, souvent « oublié » par les guides pressés...







Tout savoir



Pour tout savoir plus sur l’histoire deTiwanaku, reportez-vous à la page UNESCO concenant ce site précolombien exceptionnel.







Dans le secteur



Le lac Titicaca est, évidemment, un aimant pour les touristes. En Bolivie, la petite ville frontière la plus célèbre est Copacabana, qui a donné son nom à la plage de Rio. C'est un lieu de pèlerinage très fréquenté.



Visitez également la station de ski de Chacaltaya, au-dessus de La Paz, ou plutôt ce qu’il en reste, puisque le réchauffement climatique a fait fondre les glaciers du secteur et que la neige y est de plus en plus rare. Les bâtiments sont à 5 200 m d'altitude. La voiture souffrira en montant, votre “corazon” aussi !







Pour être en forme



La Paz est située entre 4 100 et 3 300 m d'altitude (plus on est pauvre, plus on vit haut). Le centre-ville est à 3 600 m, le lac et Tiwanacu à un peu plus de 3 800 m. Pour tenir le choc, restez impérativement au lit trois ou quatre heures à votre arrivée à La Paz afin que votre sang ait le temps de fabriquer le surplus de globules rouges dont il a besoin. Sinon, consommez beaucoup de mate coca (infusion de feuilles de coca, c'est légal !) qui maintient réellement en forme (le mate gène le sommeil en fin de journée).







Conseil beauté



On ne va pas en vacances pour s'enlaidir et prendre dix ans ! L'altiplano est sec, brûlant et/ou glacial, venté et votre peau ressemblera vite à celle d'une momie si vous n'en prenez pas grand soin. Crème protectrice et hydratante, “stick” à lèvres (obligatoire), voire brumisateur pour les narines (sous peine de saignements de nez tant l'air est sec) obligatoires.







Lamas cracheurs



Les lamas, alpagas, guanacos et autres camélidés vous intriguent ? Demandez à votre guide d’effectuer une halte vers un troupeau gardé. Un peu d'argent au berger vous permettra de découvrir ces animaux fascinants. Leur maître vous expliquera même comment ne pas vous faire cracher à la figure, comme le capitaine Haddock. Hilarité générale garantie…