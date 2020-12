Titouan Lamazou artiste multifacette

TAHITI, le 2 décembre 2020 - Il vient de sortir une collection de papeterie, mode et décoration issue de ses œuvres polynésiennes. Une source inépuisable, qui compte des milliers de pièces et ne cesse de s’enrichir. Titouan Lamazou, installé pour de bon à Tahiti, continue à dessiner et peindre.



Depuis février l’artiste, écrivain, navigateur Titouan Lamazou est installé à Punaauia. Pendant 40 années il a découvert la Polynésie à l’occasion de séjours plus ou moins longs. Il a décidé de s’y fixer pour de bon.



Né en 1955 au Maroc, à Casablanca, il a intégré l’école des Beaux-arts de Luminy à Marseille où il a eu pour professeur le peintre et navigateur Yvon Le Corre avant de rejoindre l’école des beaux-arts d’Aix-en-Provence.



Passionné de dessin et de navigation, il décide de réaliser un carnet de voyage en empruntant le bateau comme moyen de transport.



À bord il propose ses services d’équipiers. À 20 ans, il traverse l’océan Atlantique puis, dans les mers des Caraïbes réalise les Carnets Antillais.



Sa rencontre avec Éric Tabarly en 1976 est décisive. Pendant deux ans, il a été équipier sur le Pen Duick VI. Il a fait le tour du monde. Il entame une carrière de "coureur des océans".



Il emporte différentes victoires. En 1989-1990, il est vainqueur du premier Vendée Globe 1989-1990 sur Écureuil d'Aquitaine II.



Il boucle la course en 109 jours et bat à cette occasion le record du tour du monde en solitaire et en monocoque détenu auparavant par Olivier de Kersauson (125 jours).



" Je ne voulais pas être marin tout ma vie ", se rappelle Titouan Lamazou. " Je ne voulais pas passer ma vie à essayer de passer devant les autres. Après avoir gagné la plus grande course, j’ai voulu reprendre mes pinceaux ."



Femmes du monde



Depuis, il peint, dessine, photographie le monde. Entre 2001 et 2017, il est allé à la rencontre des femmes avec le projet Femmes du monde.



Ce qui était à l’origine un hommage à la beauté s’est transformé en plaidoyer dénonçant les multiples visages de la misogynie.



Il raconte par exemple cet échange avec une femme dont il faisait le portrait en Érythrée. Ce pays, avec la Somalie, est le berceau des mutilations féminines. " Nous parlions des mutilations et du fait qu’un grand nombre de femmes étaient excisées, autour de 98%. Mon interlocutrice m’a dit alors : j’aimerais bien savoir où se trouvent les 2% de femmes non mutilées ."



En 2012, il a retrouvé une amie et muse touareg dans un camp de réfugiés au Burkina Faso. Il a entamé un périple de quatre ans aux frontières du Mali avec le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie.



La série de portraits issue de ce nouveau voyage est parue dans l'ouvrage Retour à Tombouctou publié en 2015 chez Gallimard.



Les rencontres et les contemplations ont toujours soulevé de nombreuses questions pour Titouan Lamazou.



Il a pris l’habitude depuis le projet Femmes du monde de travailler avec des chercheurs : historiens, anthropologues, biologistes.



Ceux-ci l’aident à mieux comprendre le monde qui l’entoure. " Artistes et scientifiques ont un peu la même manière de fonctionner, on revient toujours plusieurs fois au même endroit ."



Cette collaboration a plusieurs avantages. " Cela m’évite de véhiculer des erreurs et poncifs. " Pour les chercheurs c’est un bon moyen de communiquer. " Mes livres sont sans doute plus visibles que leurs publications. "



Polynésie, une histoire qui dure depuis 40 ans



En 1977, il arrive en Polynésie pour la première fois : " C’est la cervelle pétrie de toutes ces lectures romanesques qu’à mon tour j’abordais les îles du Pacifique (…). Tout comme London et Melville avant lui, par les Marquises et la baie de Taiohae à Nuku Hiva, à l’issue d’une longue traversée depuis la Californie. J’appartenais alors à l’équipage du capitaine le plus prestigieux de ce temps, Éric Tabarly ."



Plus tard, il est revenu pour rendre visite à sa fille Zoé et sa mère Karin, pour immortaliser des femmes polynésiennes dans le cadre du projet Femmes du monde.



En 2002, Tahiti est devenue son port d’attache pour découvrir les cinq archipels en vue d’une exposition au Musée de Tahiti et des îles.



Le rendez-vous, décalé en raison de la Covid-19, aura lieu en novembre 2021.