Titioro Iti prêt à sortir de terre

"Le projet Titioro Iit a pris du temps au niveau de la gestation, puisqu'il a fallu que l'on sécurise le terrain et que l'on obtienne les financements. Jamais on ne pourrait lancer de telles opérations si on n'était pas en partenariat avec l'État. 300 millions de Fcfp vont être apportés par le gouvernement central. Le but est de baisser au maximum le prix des loyers, qui seront d'environ 35 000 Fcfp. Pour les familles qui ont encore plus de difficultés, l'aide familiale au logement permettra d'aller encore plus loin dans cette modération du loyer.



On destine, pour une grande partie de ces appartements, aux jeunes ménages qui travaillent à Papeete et qui ont du mal à y trouver un logement. Surtout, on a fait en sorte que ce soit une opération qui repose sur les questions d'économie d'énergie et de cadre de vie avec notamment une aire de jeu. Vingt-quatre familles, ce n'est pas énorme. On ne veut plus de grande cité "dortoir".



Ce seront des logements sociaux à loyers modérés, mais les familles qui y résideront auront, au sein de leur foyer, au moins une personne qui travaille. Ce seront surtout des jeunes. Je compte beaucoup sur le fait que nos constructions puissent faire une part importante à notre jeunesse qui a besoin de trouver un loyer correct et des logements dignes."