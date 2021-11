Titeti ‘Ai’a : Le carton des coupons

Tahiti, le 25, novembre 2021 - Sept mois après sa mise en place, le conseil des ministres a tiré un premier bilan du dispositif Titeti ‘Ai’a. Un bilan positif puisque le dispositif a généré l'équivalent de deux Salons du tourisme en termes de revenus et de voyageurs locaux.



Pour stimuler la consommation intérieure et soutenir l’économie polynésienne pendant la période où les touristes internationaux ne pouvaient venir au fenua, le Pays a mis en œuvre le dispositif Titeti ‘Ai’a dès le mois d’avril 2021. Titeti ‘Ai’a, ou “coupons voyages”, offre aux résidents de Polynésie française des réductions allant jusqu’à 16 000 Fcfp/personne, conditionnés par une réservation confirmée, pour deux personnes au moins, en hébergement marchand de deux nuitées minimum au sein d’un établissement déclaré ou répertorié auprès du Service du tourisme. Près de sept mois après son application, un bilan positif est tiré du dispositif avec :



• 260 prestataires inscrits, répartis sur les 5 archipels :

• 161 hébergements (120 pensions de famille, 27 hôtels, 13 sociétés de charters nautiques et 1 compagnie de croisière) ;

• 99 prestataires d’activités

• 72,783 millions de Fcfp de coupons

• 2 800 dossiers traités, soit 7 165 voyageurs



Ce qui équivaut aux chiffres moyens de deux Salons du tourisme. On notera également que ce dispositif bénéficie principalement aux archipels éloignés et plus particulièrement aux îles des Tuamotu avec une répartition des voyageurs comme suit : Tuamotu (51,7%), Raromatai (16,5%), Australes (14,7%), Marquises (9,4%), Iles du Vent (4,4%), Gambier (3,9%). Le classement des îles les plus visitées par les utilisateurs du coupon est le suivant : Tikehau, Rangiroa, Fakarava, Rurutu, Mataiva, Bora Bora, Huahine, Hiva Oa, Makatea et Nuku Hiva. Les coupons ont généré 110 millions de Fcfp de chiffre d’affaires pour les entreprises polynésiennes. Ce constat a amené le Conseil des ministres à maintenir le dispositif jusqu’au 31 décembre 2022.