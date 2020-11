Tita Maurin, présidente du club Soroptimist de Tahiti

TAHITI, le 25 novembre 2020 - Alors que le club Soroptimist de Tahiti fête sa quarantième année d’existence, Tita Maurin, présidente, cherche à l’élargir et le dynamiser.



Depuis le 1er octobre Tita Maurin est présidente du club Soroptimist de Tahiti. Son engagement au sein de ce club s’est fait progressivement depuis 2015. Elle a à cœur d’augmenter le nombre de membres pour pouvoir augmenter le nombre d’actions.



Retraitée depuis 4 ans



Toute sa vie durant, Tita Maurin a enseigné. D’abord dans les petites classes puis au collège et lycée. Elle se rappelle : " jeune divorcée, avec deux enfants à charge, je suis allée étudier l’espagnol en France ". Elle avait découvert cette langue à l’école puis, s’étant prise de passion pour le Chili, avait décidé de l’apprendre.



" Cette histoire d’amour avec le pays tient en fait à une histoire d’amour avec une famille ", détaille-t-elle. Un jour, la sœur de Tita Maurin s’est rendue au Chili dans le cadre d’un échange d’étudiants.



Elle a tissé là-bas des liens avec une famille de Chiliens. Les liens, malgré la distance ont tenu, ils se sont étendus à Tita, son frère, ses parents et maintenant ses enfants et petits-enfants. " On peut dire que l’on a aujourd’hui de la famille au Chili. "



Pour revenir à son parcours, elle concède : " il était un peu osé, car j’avais un bac C ". C’est-à-dire qu’elle était, au lycée, en filière mathématiques. Qu’importe. Elle est restée trois ans en France et, " longuement, mais sûremen t" a progressé.



Elle a passé le Capes pour pouvoir enseigner l’espagnol dans les grandes classes. De retour en Polynésie, elle s’est retrouvée au collège de Paea, puis au lycée hôtelier de Punaauia. Elle est retraitée depuis 4 ans.



Des actions de terrain à la présidence



Son histoire avec les Soroptimists a démarré par la participation à des actions de terrain. " Une amie Sorop me demandait de temps en temps de l’accompagner ." Les membres du club l’ont petit à petit encouragée à les rejoindre.



" Elles me disaient, cela va t’occuper à la retraite ." Tita Maurin a finalement accepté (alors qu’elle envisageait plutôt de s’occuper de son vaste jardin) prenant très vite des fonctions.



En 2015, elle est devenue membre, entre 2016 et 2018, elle était trésorière adjointe puis vice-présidente entre 2018 et 2020. Elle est maintenant " chef d’orchestre ".



Elle aimerait pouvoir augmenter le nombre de membres (elles sont 25). " Je sais que cela demande un effort financier et qu’il faut du temps ."



Mais elle aimerait accueillir de nouvelles femmes dans le club, des femmes qui soient plus jeunes, dynamiques, motivées. Elle envisage dans cette optique de faire baisser le prix de la cotisation pour entrer.



Elle construit également le programme 2021. Il y a notamment les actions liées aux festivités du centenaire du Soroptimist international à préparer. Le contexte sanitaire laisse planer des incertitudes, mais elle veut croire à la réalisation de nouvelles actions.