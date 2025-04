Tirs mortels sur des ambulances palestiniennes à Gaza: l'armée israélienne dit enquêter

Jérusalem, Non défini | AFP | jeudi 03/04/2025 - L'armée israélienne a indiqué jeudi enquêter sur "l'incident du 23 mars 2025" dans le sud de la bande de Gaza, lors duquel 15 personnes ont été tuées par des tirs israéliens sur des ambulances, tout en affirmant que ses soldats avaient ouvert le feu sur des "terroristes".



"L'incident du 23 mars 2025 [à Tal al-Sultan] dans lequel [des membres des] forces [israéliennes] ont ouvert le feu en visant des terroristes qui avançaient dans des ambulances a été transféré à [un mécanisme approprié de l'armée] pour une enquête", a déclaré à l'AFP le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, porte-parole de l'armée israélienne pour la presse étrangère.



"Nous voulons avoir tous les faits de manière précise et nous pouvons également tenir les gens responsables si nécessaire, ou rétablir les faits tels qu'ils se sont produits, et tirer les leçons de cet incident", a ensuite détaillé le colonel Shoshani lors d'un point presse.



Un responsable onusien avait évoqué plus tôt une "fosse commune" après que des organisations de secours de la bande de Gaza ont annoncé avoir retrouvé après plusieurs jours à Tal al-Sultan, quartier de la ville de Rafah, les corps enterrés de 15 secouristes tués dans ces tirs.



L'armée israélienne, qui reconnaît avoir tiré sur des ambulances et des véhicules de secours jugés selon elle "suspects", n'a apporté aucun démenti officiel à l'affaire de la "fosse commune".



Néanmoins, un responsable militaire israélien a déclaré à l'AFP sous couvert d'anonymat que l'armée avait "contacté [les] organisations [appropriées] à plusieurs reprises pour coordonner l'évacuation des corps en tenant compte des contraintes opérationnelles [et] comprenant que le processus pourrait prendre du temps, les corps ont été recouverts de sable et de draps de façon à éviter leur détérioration", a-t-il ajouté.



Mercredi, le responsable du Bureau des opérations humanitaires de l'ONU (Ocha) dans les Territoires palestiniens, Jonathan Whittall, a qualifié d'"expérience choquante" la mission de secours au cours de laquelle les 15 secouristes ont été retrouvés la semaine précédente dans ce qu'il a qualifié de "fosse commune" à Tal al-Sultan.



"Les ambulances ont été touchées une par une", a-t-il affirmé, décrivant les véhicules détruits à côté de cette "fosse commune".



L'armée israélienne affirme de son côté avoir identifié parmi ces morts un membre de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas ayant participé à l'attaque du 7 octobre 2023 ayant déclenché la guerre en cours et "huit autres terroristes du Hamas et du Jihad islamique".