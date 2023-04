Tiraina Vicente dévoile son jardin secret

TAHITI, le 18 avril 2023 - L’artiste peintre Tiraina Vicente, formée à l’université du Québec au Canada, présente pour la première fois son travail au grand public. Elle est à la salle Muriāvai toute la semaine avec 33 tableaux zen et floraux. Son objectif ? Que le public oublie les tracas du monde en pénétrant dans son univers.



Elle était, pour cette première, un peu stressée. Tiraina Vicente, artiste peintre, dévoile publiquement son travail depuis hier seulement. Elle cherche à savoir si ses créations peuvent plaire au-delà de son entourage familial. “ Mais ce que les artistes aiment peindre ne correspond pas toujours à ce que les visiteurs apprécient. D’où l’appréhension ”, précise-t-elle. Pour autant, elle est heureuse d’avoir osé relever le challenge. “ Surtout que je devais exposer en septembre 2023 à l’origine, j’ai donc dû accélérer et travailler un peu dans le rush ”, confie-t-elle. Finalement, elle a réussi a créer 33 pièces.



Durix, Pollock et Mucha



Tiraina Vicente utilise différentes techniques : pochoir, collage, dripping (coulure de peinture) et poterie. Elle aime avoir des effets de saturation et d’empâtement de la peinture sur la toile. Cela donne du relief. “ Un peu comme si le motif essayait de sortir de la toile .” Ses peintures sont très spontanées, elle ne visualise pas vraiment le résultat qu’elle souhaite obtenir. Elle met de la couleur sur sa palette, “ et ensuite tout s’enclenche ”.



Elle dit s’inspirer de Julien Durix, un peintre contemporain français qui a notamment fait une série intitulée La vie en rose. Il place des fleurs en relief puis ajoute un portrait par-dessus. Tiraina Vicente fait également référence à Jackson Pollock pour la technique du dripping, à la Canadienne Camille Derrico qui réalise des œuvres enfantines colorées, à Mucha et motifs floraux ou encore au street art. Elle se rappelle avec enthousiasme les heures passées dans les musées lors de ses études sur le continent américain.



Une passion de toujours



Tiraina Vicente a obtenu un baccalauréat littéraire, option arts plastiques. “ J’ai toujours été fan de ces pratiques ”, dit-elle. Depuis petite, elle dessine. Elle a une affection particulière pour le Japon et les mangas. “ Je lis beaucoup ce genre de bandes dessinées et c’est peut-être ce qui m’a amenée au dessin .”



Elle a par la suite suivi des cours au Conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF), au Centre des métiers d’art (CMA). Elle n’est pas diplômée de ces deux établissements. En revanche, elle a obtenu une licence de l’art à l’université de Montréal tout en prenant, en parallèle, des cours aux beaux-arts. De retour en Polynésie, elle a passé un master de professeur des écoles et un master 2 en ingénierie de la formation et médiation culturelle et scientifique. Elle a effectué quelques remplacements en tant que documentaliste dans les écoles. “ Mais cette année, je me suis retrouvée sans rien .” Elle s’est consacrée pleinement à son art.



Elle a proposé, pour son exposition, un thème “ zen ” pour que les visiteurs “ se libèrent un maximum de la société et de ses maux ”, pour qu’ils “ se lâchent ” et qu’ils “ pensent à autre chose le temps de leur passage ”. Les motifs floraux dominent “ car lorsque je vais dans un jardin, cela me détend ”, rapporte Tiraina Vicente. Elle souhaite faire ressentir aux spectateurs la bienveillance, la plénitude. Dans ses œuvres, elle essaye d’exprimer le côté éphémère de la vie. Les plantes sont les principaux sujets de ses toiles. À travers elles, c’est tout un engagement que l’artiste présente, celui de la cause environnementale.



Avant l’ouverture au public, Tiraina Vicente a eu à penser à la scénographie de son exposition. Celle-ci suit une logique en lien avec les couleurs. “ On parcourt les sept couleurs de l’arc-en-ciel. Les tableaux ne sont pas placés au hasard, mais rassemblés en fonction de leurs teintes et de l’harmonie qui en découlait. ” Au-delà des tableaux, c’est tout un univers que le public à l’occasion de découvrir.











Pratique



Du 18 au 22 avril à la salle Muriāvai.

Entrée libre.

Horaires : de 9 à 17 heures en semaine et le samedi jusqu’à midi.



