

Tir sportif - Un entraîneur national pour préparer 2027

Tahiti, le 1er décembre 2025 - La Fédération polynésienne de tir accueille actuellement Patrick Biebuyck, entraîneur national de l’équipe de France de tir au pistolet. Il a commencé les entraînements au stand de tir Tere-Garnier à Titioro avec la présélection tahitienne de tir au pistolet dont sera issue la sélection qui participera aux Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti.



Le concept Ambition 2027 est désormais bien lancé dans toutes les fédérations sportives concernées par les prochains Jeux du Pacifique de Tahiti et c’est notamment le cas de la Fédération polynésienne de tir (FPT), d’autant que son président, Louis Provost, est aussi celui du Comité olympique de Polynésie française (COPF) à l’origine de la mise en place d’Ambition 2027. Forte d’environ 300 licenciés entre tir au pistolet et ball-trap qui figurera également au programme des Jeux 2027, la FPT se donne les moyens d’affiner la préparation de son élite privée des Jeux du Pacifique en 2023 aux Salomon, la discipline n’ayant pas été programmée.

Patrick Biebuyck en soutien jusqu’en 2027



Tamatea Li Fung Kuee, le vice-président de la FPT, évoque la venue de Patrick Biebuyck qui va lier des relations régulières avec le tir tahitien pendant deux ans : “On a déjà entamé la préparation pour les Jeux du Pacifique dans le cadre du plan Ambition 2027 et la venue de Patrick Biebuyck, l’entraîneur de l’équipe de France de pistolet gros calibre et standard, deux disciplines qui seront au programme en 2027, s ’inscrit dans cette préparation. On a fait jouer la convention qui nous lie avec la fédération française, ce qui a notamment permis à Yannick Bordes d’obtenir son statut de juge international après plusieurs années de formation et qui nous permet actuellement de bénéficier de l’apport d’un entraîneur de très haut niveau. Il est aussi armurier de l’équipe de France et son expertise dans le réglage des armes va nous être précieuse. La présélection va participer à une compétition internationale à Norfolk prochainement et Patrick Biebuyck l’accompagnera pour mieux juger du potentiel des tireurs en condition de compétition. Il reviendra à Tahiti pour des stages en fonction de sa disponibilité et encadrera la sélection aux Jeux. Et nous avons prévu un déplacement de la sélection en France en 2026 pour un stage en immersion avec l’équipe de France et Patrick Biebuyck. La date reste à définir. On se donne les moyens de bien réussir nos Jeux en 2027.”



La sélection définitive connue en janvier



La présélection de tir au pistolet est composée dix membres, six hommes et quatre femmes qui vont être entraînés et jaugés par Patrick Biebuyck localement et lors du prochain tournoi international de Norfolk. La sélection définitive pour les Jeux du Pacifique, qui sera composée de trois femmes et trois hommes, sera rapidement connue puisque sa liste devrait être annoncée au mois de janvier prochain. L’avis de l’entraîneur national va être prépondérant, d’autant qu’il connaît l’importance de son rôle : “C’est mon premier séjour à Tahiti et il est motivant car l’objectif est de préparer au mieux les tireurs tahitiens pour les Jeux du pacifique. Je suis en période d’observation pour juger du niveau des tireurs et j’ajusterai par la suite les entraînements en fonction des domaines qu’il faudra plus particulièrement travailler. Et comme je pars avec la présélection à Norfolk, je pourrai mieux situer le niveau des tireurs tahitiens par rapport à celui de leurs adversaires et notamment ceux des Jeux du Pacifique s’ils sont présents. Mais j’ai déjà constaté qu’il y avait une bonne base ici pour faire du bon travail et amener la sélection à son meilleur niveau, d’autant que j’ai du temps pour la faire progresser puisque je devrais revenir au moins deux fois en 2026 et accueillir la sélection en France avant de l’encadrer en 2027.”

Un juge tahitien de haut niveau



La Fédération polynésienne de tir sera aussi représentée par un juge local en 2027. Ancien tireur, Yannick Bordes a choisi la voie de l’arbitrage en 2015 et a grimpé les échelons au fil des ans. Après avoir obtenu une première licence de juge international avec le soutien de la FPT et de Ghislaine Biez en charge de la formation d’arbitres internationaux auprès de la fédération française, Yannick Bordes a enrichi son CV avec une autre licence qui lui a permis de tenir un rôle de juge aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il a également officié aux Championnats d’Europe 2025. Ghislaine Biez doit venir à Tahiti au cours du premier semestre 2026 pour y animer une formation de cadre technique. La sélection tahitienne de tir au pistolet pourra se tester lors de la 3e édition de la Coupe PTOM qui aura lieu à Tahiti en 2026 avec en particulier la présence des tireurs calédoniens qui seront a priori ses principaux adversaires aux Jeux du Pacifique 2027. Le tir au pistolet tahitien se donne effectivement les moyens pour briller en 2027.



Patrice Bastian

La présélection tahitienne

Femmes

- Maeva Yen Kway

- Kealani Provost-Perchard

- Lucie Dejean

- Purotu Letourneux

Hommes

- Freddy Yen Kwai

- Johan Perchard

- Marco Horley

- Maurice Wong

- Michel Darius

- Jean-Pierre Mihuraa

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 1 Décembre 2025 à 14:28 | Lu 369 fois



