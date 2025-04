Tir à l’arc – Une discipline dynamique

Tahiti, le 31 mars 2025 - La 4e étape de la Coupe de Tahiti indoor 2025 de tir à l’arc s’est déroulée dimanche matin au stade Pater. Le volume de participation et le niveau de la compétition ont confirmé que la discipline était particulièrement active.



Les archers ont pu évoluer en prenant leurs aises, dimanche matin au stade Pater, une première pour le tir à l’arc local. La participation est telle dorénavant dans les compétitions de tir à l’arc que le terrain fédéral de Pater, limitrophe du stade, est devenu trop exigu. Ceci témoigne du développement constant de la discipline depuis quelques années en termes de licenciés et de compétiteurs. Et cela vaut aussi pour le niveau de l’élite toujours plus performante, comme l’ont confirmé les résultats internationaux de ces dernières semaines.



Arthur Demachy s’est distingué début mars en arc à poulie au Vegas Shoot, l’une des compétitions les plus relevées au monde, en totalisant 895/900 points sur les trois jours de compétition pour terminer 136e sur 800 participants dans la catégorie Championship Open face aux meilleurs archers professionnels du monde. Et la sélection tahitienne composée d’Aurore Cottet, Raiarii Teuiau, Arthur Demachy et Julien Ravaudet, le cadre technique de la Fédération tahitienne de tir à l’arc (FTTA), a également tiré son épingle du jeu à la mi-mars à Auckland lors du tournoi de qualification aux World Games 2025 pour la zone Océanie. Les archers tahitiens n’ont pas décroché de qualification pour le World Games qui aura lieu en Chine au mois d’août mais ils ont tous été convaincants en progressant dans leurs tableaux, Aurore Cottet parvenant en demi-finale et Arthur Demachy et Raiarii Teuiau en quart de finale. Ces performances crédibilisent le bon niveau du tir à l’arc tahitien qui se développe aussi structurellement, Thiry Teng et Arthur Demachy ayant été récemment certifiés juges nationaux par la World Archery Oceania et rappelons que Didier Gras est pour sa part juge intercontinental.

La sélection pour les Mini-Jeux bientôt officialisée



Atonia Maitia, porté à la présidence de la FTTA en 2023 et pratiquant handisport mais qui concourt avec les valides, et l’équipe qui l’entoure entretiennent des actions incontestablement efficaces pour le développement du tir à l’arc tahitien. La 4e étape de la Coupe de Tahiti indoor a réuni une trentaine d’archers dimanche matin sur la pelouse du stade Pater dans les catégories arc classique jeunes, arc classique seniors, arc nu et arc à poulie, avec des blasons à distance variable selon les catégories. La matinée était consacrée aux qualifications avec plusieurs séries de tir dont les résultats ont déterminé la composition des duels qui suivaient.



Le rendez-vous de dimanche était particulièrement important dans l’optique des Mini-Jeux du Pacifique de Palau (29 juin au 9 juillet) où le tir à l’arc sera au programme, deux femmes et deux hommes devant constituer la sélection tahitienne en arc classique et arc à poulie. Arthur Demachy (arc à poulie) et Teiva Winkelstroeter (arc classique) ont pris une option sur la sélection en s’imposant dimanche, de même qu’Aurore Cottet qui semble incontournable chez les dames. Il faut toutefois attendre une quinzaine de jours et la tenue d’un conseil fédéral pour que la sélection tahitienne soit entérinée.



La 5e étape de la Coupe de Tahiti indoor 2025 est programmée fin avril et la finale aura lieu au mois de juin avant le départ pour Palau où le tir à l’arc tahitien devrait se distinguer comme cela a été régulièrement le cas dans l’histoire des Jeux et Mini-Jeux du Pacifique.



Patrice Bastian

Les podiums



Arc classique 20 m

1. Nathael U

2. Niels Piot-Tcheong

3. Enoharii Leon-on

Arc classique 30 m

1. Moana Chinison

2. Hinerava Moux

3. Manatini Winkelstroeter

Arc nu 50 m

1. Didier Gras

2. Thierry Ladeuil

Arc à poulie 50 m

1. Arthur Demachy

2. Meily Chang

3. Moerani Bredin-Tumahai

Arc classique 70 m

1. Teiva Winkelstroeter

2. Thiry Teng

3. James Renvoyé

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 31 Mars 2025