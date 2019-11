Tinalei échoue aux portes de la finale de La France a un incroyable talent

"Tu as une voix extraordinaire !"

Après avoir ébloui le jury lors des auditions du concours La France a un incroyable talent, Tinalei, 13 ans, avait rendez-vous mardi pour les demi-finales. En plus de la jeune chanteuse tahitienne, 14 autres candidats étaient également en course pour dérocher les quatre tickets pour la finale.Pour franchir cette nouvelle marche la jeune artiste, à la voix lyrique, a choisi d'interpréter la chanson Le monde est stone tirée de l'opéra-rock Starmania. Une prestation qui a de nouveau séduit le jury du concours. "Tinalei c'est comme une parenthèse. On a eu le temps d'apprécier chacune des notes. On a vu ton plaisir et aussi un peu ta fragilité. Je suis très heureuse de ton passage", s'est exclamée la chanteuse Marianne James.Hélène Segara n'a pas non plus été avare de compliments concernant la jeune tahitienne. "Cette chanson te va très bien parce que tu as l'innocence pour te demander dans quel monde on est. Ça fait du bien", a commenté l'artiste.Malgré une prestation de haut-vol, le jury de l'émission, après en avoir délibéré a décidé de ne pas retenir Tinalei pour la finale de La France a un incroyable talent.